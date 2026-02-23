Peixe brasileiro, robalo chama atenção por benefícios que rivalizam com o salmão

Uma reportagem recente do China Times chamou atenção ao destacar o robalo como um dos peixes mais nutritivos do mundo. Segundo estudos, ele pode até superar o salmão em alguns aspectos nutricionais, surpreendendo especialistas e consumidores.Por Flipar
Rico em proteínas, minerais e gorduras consideradas boas, o robalo apresenta menos gordura que o salmão, o que o torna uma opção leve e saudável. Em comparações nutricionais, 100 gramas do peixe têm bem menos gordura, favorecendo dietas equilibradas e digestão mais fácil.
Encontrado com facilidade no litoral brasileiro, o robalo também se destaca por ajudar na recuperação física e no fortalecimento do organismo. O peixe ainda aparece em ranking mundial de alimentos saudáveis, sendo valorizado por seu perfil nutricional completo e benefícios à saúde.
De água doce ou salgada, mais gorduroso ou mais magro, há diversos tipos de peixes que beneficiam a saúde do corpo e podem ser preparados de maneiras diferentes. Tanto em comemorações como no dia a dia.
Para aproveitar todos os nutrientes e sabores, é necessário variar o consumo de acordo com as necessidades individuais. E preparando acompanhamentos que combinem com o pescado.
O peixe é considerado um alimento essencial em uma dieta balanceada, principalmente por ser rico em proteínas e nutrientes, como a vitamina B, por exemplo.
Além disso, o peixe também tem menos gordura saturada e menos colesterol do que a carne vermelha. Mas é preciso se atentar aos tipos.
Veja os principais peixes consumíveis, seus benefícios para a saúde e como incorporá-los em uma rotina alimentar saudável e equilibrada.
Tilápia: Costuma ser indicada para quem busca nutrientes, vitaminas, minerais e baixa densidade calórica. É um dos peixes mais consumidos pelos brasileiros.
A tilápia ainda é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, que ajudam a controlar o sistema nervoso, e potássio, que ajuda a regular a pressão arterial.
Panga: Esse peixe costuma ser ótimo para crianças por conta de seu sabor e textura leves.
Além disso, o panga já é vendido sem espinhas e pode ser preparado de diversas formas diferentes. Confira agora alguns peixes de água salgada!
Salmão: Frequentemente encontrado em águas frias de nações nórdicas, o salmão é um verdadeiro tesouro repleto de ômega 3 e outros lipídios.
O salmão é um peixe mais calórico do que a maioria, por isso é importante consumi-lo com moderação. Para aproveitar todos os seus benefícios, é preciso adotar uma dieta equilibrada.
Atum: O consumo do atum em lata requer atenÃ§Ã£o. Por ter muito sÃ³dio e mercÃºrio em sua composiÃ§Ã£o, Ã© necessÃ¡rio consumir com moderaÃ§Ã£o e sempre lavar muito bem antes de servir.
Por outro lado, o atum é uma ótima fonte de minerais, proteínas, ômega 3 e vitaminas que fazem bem para o corpo.
Sardinha: Assim como o atum, a sardinha Ã© outro tipo de peixe muito conhecido pela sua versÃ£o em lata. As recomendaÃ§Ãµes para lavar bem tambÃ©m valem aqui.
Com muitos benefícios, a sardinha é rica em cálcio, selênio, ferro, vitamina B12 e ômega 3.
Merluza: Por ser mais magro e sem espinhas, o filé de Merluza é um dos peixes mais procurados pelos consumidores brasileiros.
Esse peixe costuma combinar muito bem com limão e também conta com ômega 3, que traz diversos benefícios para a saúde.
Cação: Rico em em ômega 3, vitamina B e potássio, esse é um peixe costumeiramente encontrado em moquecas baianas.
O sabor do cação também costuma ser acentuado e com uma textura bem macia.
Bacalhau: Muito consumido na Páscoa e no Natal no Brasil, o bacalhau costuma ir bem com batatas e legumes.
Além disso, o bacalhau é um ótimo peixe para quem quer reequilibrar o colesterol e melhorar a saúde cardiovascular.
De acordo com as recomendações da Associação Americana do Coração, é aconselhável consumir diferentes tipos de peixes ao menos duas vezes por semana, a fim de aproveitar os efeitos benéficos do ômega 3.
Para quem procura por peixes sem espinhas, ideal para crianças por exemplo, as principais sugestões são: Tilápia, Cação, Merluza e Linguado.
Outra dica importante é que, para que os peixes sejam consumidos de uma forma mais saudável, opte por fazê-los assados, cozidos, grelhados ou cozidos no limão. Bom apetite!