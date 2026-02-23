Beco Diagonal em Orlando: Conheça o criador dos cenários da saga de Harry Potter

Criar os cenários da saga de Harry Potter para o cinema com base nas ideias da autora J.K.Rowling foi algo desafiador e inspirador para o diretor de arte Stuart Craig.Por Flipar
É dele a criatividade para que o imaginário se tornasse algo visual e instigante tanto nos filmes de Harry Potter como no parque temático da Universal, na Flórida.
Na saga de Harry Potter, os bruxos novatos – e o próprio público – são apresentados ao universo fantástico da magia a partir do primeiro lugar que reúne os bruxos: o Beco Diagonal, chamado no original em inglês de Diagon Alley.
Veja os cenários criados para esse lugar especial, recriados no parque da Universal em Orlando, nos Estados Unidos. Craig declarou que as lojas do Beco Diagonal ficam propositalmente um pouco inclinadas, como se estivessem despencando.
Ali ficam os estabelecimentos comerciais onde é possível comprar todo tipo de objeto necessário, além de restaurante, banco e hospital.
Caldeirão Furado – O restaurante é a porta de entrada para o beco.
No bar, paredes são ligadas por vigas de madeira e existem altas janelas góticas. As mesas grandes de madeira ficam sob grandes esferas de ferro com luminárias. O efeito rústico de pedra se completa por quadros arrumados de forma caótica nas paredes.
Empório das Corujas – Na loja das corujas, os bruxos podem escolher aquelas que fariam a função de correio e também de companheira.
Edwiges (ou Hedwig, no original) é a coruja escolhida por Harry. É da espécie coruja nevada, típica do Ártico.
Banco Gringotes – O banco onde os bruxos guardam dinheiro é protegido por um dragão no alto do prédio. Como é mágico, olhando por fora não se imagina a imensidão do banco por dentro.
A parte interna do banco é sofisticada, com grandes colunas de mármore. O cenário é harmonioso, com lustres, luminárias e bancadas para atendimento, feito por duendes.
Para buscar o dinheiro há um caminho de labirinto que requer espírito aventureiro até o depósito onde ficam guardadas as moedas de metal: nuques, sicles e galeões. Um longo percurso de carrinho sobre trilhos.
Olivaras – A loja mais tradicional de varinhas. Craig criou uma loja rica em detalhes, com clima escuro, de sombras.
A mobília de madeira foi pintada com efeito de ébano. Tinta preta sobre carvalho, esfregada para que grânulos aparecessem dando aspecto ainda mais antigo ao local.
Floreios e Borrões – A loja onde os bruxos adquirem livros para estudo em Hogwarts e também para entretenimento.
Craig criou um cenário tortuoso em que livros formam espirais impossíveis de existir pelas leis da física do mundo dos trouxas (não bruxos). Só ali mesmo!
Hospital St Mungus – Ambiente sóbrio, limpo, com luz natural penetrando pelas janelas, propício ao tratamento dos bruxos que sofrem acidentes ou são acometidos por alguma enfermidade.
Quidditch – É a loja que vende os artigos para a disputa do quadribol, inclusive para o badalado torneio tribruxo. A loja tem vestimentas e acessórios.
E a maior sensação, sonho de consumo dos bruxos, e que Harry ganha de presente da professora Minerva, é a vassoura Nimbus 2000. Vassoura de última linha, rápida e eficaz.
Gemialidades Weasley – A loja dos irmãos gêmeos que se rebelaram contra professores e montaram seu próprio negócio.
A loja tem um monte de criações bizarras e divertidas, como as pastilhas vomitativas. Com propaganda bem convincente.
O jeito extrovertido dos irmãos fez com que Craig criasse um cenário mais claro e colorido, com texturas e cores vibrantes que combinam com as invenções surpreendentes da dupla.