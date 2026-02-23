Patrimônio mundial: descubra os encantos do Vale de Orcia, na Toscana

Os vinhos do Vale de Orcia refletem sÃ©culos de dedicaÃ§Ã£o agrÃ­cola. O Brunello de Montalcino Ã© o mais famoso, mas hÃ¡ tambÃ©m rÃ³tulos de grande qualidade como o Rosso di Montalcino. As vinÃ­colas, por sua vez, oferecem degustaÃ§Ãµes que unem histÃ³ria e sabor.