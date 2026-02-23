Pai do namorado da Princesa Diana levou para o túmulo teoria sobre assassinato do casal

O bilionário egípcio Mohamed_Al-Fayed, pai de Dodi, último namorado da Princesa Diana, morreu em 30/8/2023, deixando uma marca em sua história: a suspeita de que o filho e a princesa foram vítimas de assassinato.Por Flipar
Dono da famosa cadeia de lojas Harrods, Mohamed passou 10 anos em batalhas judiciais para ‘provar’ que a Monarquia Britânica havia encomendado a morte do casal. Desistiu depois que a Justiça descartou essa hipótese.
No dia 31/8/1997, a Princesa Diana morreu num acidente de carro, causando comoção mundial. Ela tinha 36 anos.
O acidente foi num túnel rodoviário, em Paris. Ela estava no carro com o namorado, Dodi Al-Fayed, e o guarda-costas,Trevor Ree-Jones. Dodi e o motorista Henri Paul morreram no local. O guarda-costas sobreviveu.
Em 1999, uma investigação da polícia francesa concluiu que a responsabilidade pelo acidente foi do motorista, que estaria alcoolizado e sob efeito de remédios, em alta velocidade, e perdeu o controle do carro. Mas essa conclusão foi alvo de contestações.
Muitas teorias da conspiração foram difundidas e, até hoje, o assunto rende controvérsia. A Polícia de Londres, na Inglaterra, só declarou oficialmente que houve um “acidente” após 16 meses de investigação.
Para o pai de Dodi, a morte foi encomendada pela Família Real e Diana, inclusive, estaria grávida de Dodi. Na foto, Diana com Dodi no elevador do hotel no dia 30/8, véspera de sua morte.
A autópsia concluiu que, diferentemente do que Mohamed achava, Diana não estava grávida. E amigas dela, inclusive a embaixatriz brasileira Lúcia Flecha de Lima, negaram que a princesa pensasse num novo casamento.
O romance de Dodi e Diana foi revelado três semanas antes do acidente, embora já houvesse rumores desde agosto de 1997. Diana vinha sendo seguida por paparazzi quando o acidente ocorreu.
Diana ainda é lembrada no Reino Unido como um ícone da moda e por ter quebrado as rígidas convenções da realeza.
Ela foi a primeira Princesa a escrever seus próprios votos de casamento.
O casamento de Diana com o Príncipe Charles foi acompanhado ao vivo por milhões de pessoas em todo o mundo.
Ela também surpreendeu ao falar abertamente sobre sua luta contra a bulimia e transtornos psicológicos.
Diana Frances Spencer, nascida em 1/7/1961 em Norfolk, na Inglaterra, era a quarta de cinco filhos. Disse que teve uma infância infeliz, com relacionamento ruim com a madrasta. Os pais se divorciaram quando ela tinha 7 anos.
Diana ficou conhecida como Lady Diana por causa do pai que herdou o título de Conde Spencer em 1975.
Diana chegou a trabalhar como babá. Era professora, acostumada a lidar com crianças no jardim de infância. Na foto, o internato onde Diana estudou entre 1973 e 1977.
Quando virou princesa, atraiu os olhos do mundo para o Palácio de Buckingham. Diana e Charles tiveram dois filhos: os príncipes William e Harry. Eles tinham, respectivamente, 15 e 12 anos quando a mãe morreu.
Diana foi muito atuante em campanhas contra a Aids numa época em que não havia tanto esclarecimento sobre a doença e pacientes sofriam com preconceito. Ela também atuou no apoio a crianças em instituições de caridade.
Diana também se consolidou como pacifista. E atuou em manifestações contra as minas terrestres. Sua presença com autoridades não era vazia. Diana tinha o que dizer.
Ela se encontrou com Sri Chinmoy, filósofo indiano, conhecido por promover eventos públicos sobre o tema de paz interior e harmonia mundial. Ele promovia concertos e meditações. Morreu em 2007.
O enterro de Diana atraiu uma multidÃ£o e foi visto pela televisÃ£o por milhÃµes de pessoas no planeta.
Os portões do Palácio de Kensington ficaram rodeados de flores, levados por britânicos e turistas que estavam em Londres na ocasião.
A traição do príncipe, que tinha Camila Parker Bowles como amante, sempré chamou atenção da mídia. Hoje Charles é o Rei, e Camila é a Rainha.