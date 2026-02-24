Herson Capri sofre infarto e estreia de “A Sabedoria dos Pais” é adiada

O ator Herson Capri sofreu um infarto no dia 17 de fevereiro de 2026 e precisou ser submetido a um cateterismo para a colocação de stent. Depois de ficar internado por três dias no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Copa Star, recebeu alta no dia 20. Desde então, está em casa e passa bem.Por Flipar
Entretanto, por orientação médica, a estreia da peça “A Sabedoria dos Pais” e as apresentações previstas para 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, no Teatro Bradesco, em São Paulo, foram adiadas. A nova data de estreia foi marcada para 5 de março.
Segundo a assessoria do ator, a recomendação médica tem como objetivo garantir sua plena recuperação, já que ele deve evitar atividades físicas e esforços nas próximas semanas: “No geral está muito bem. No sábado, já foi ao teatro assistir ao espetáculo ‘Simplesmente Eu, Clarice Lispector’, com Beth Goulart”, diz comunicado enviado ao g1.
Escrita e dirigida por Miguel Falabella, “A Sabedoria dos Pais” é estrelada por Herson Capri e Natália do Vale, que interpretam o casal protagonista da trama. Após a breve temporada em São Paulo, o espetáculo seguirá para Curitiba, onde tem apresentações marcadas para os dias 8 e 9 de abril.
A peça é uma comédia romântica que acompanha o fim do casamento de Mauro e Júlia após 35 anos de união. A trama retrata os desafios enfrentados por ambos ao reconstruírem suas vidas, Ao mesmo tempo, aborda a frustração do casal por não corresponder aos ideais de matrimônio defendidos pela geração anterior.
Após o ocorrido, o filho do ator, Lucas Capri, compartilhou em suas redes sociais uma foto ao lado do pai, como forma de demonstrar apoio e carinho. Na legenda, ele escreveu: “Meu melhor amigo! Te amo demais. Sempre juntos”, emocionando fãs e seguidores que acompanharam a recuperação do ator.
Lucas, nascido em 1997, é filho de Hesron com a diretora Susana Garcia, com quem o ator foi casado de 1996 a 2021. Do casamento também nasceram Luísa, em 2001, e Sofia, em 2014. Ele ainda é pai de Laura, nascida em 1976, e de Pedro Freire, nascido em 1979, filho da atriz Malu Rocha, com quem foi casado entre 1979 e 1989.
Com mais de cinco décadas de carreira, Herson Capri se consolidou como um dos nomes mais reconhecidos da televisão, do cinema e do teatro brasileiro, e, ao longo dos anos, construiu uma trajetória marcada por personagens de destaque em novelas, filmes e peças de teatro. A seguir, saiba mais sobre a vida e a carreira do ator.
Herson Capri Freire nasceu em 8 de novembro de 1951, em Ponta Grossa, Paraná e começou a fazer teatro no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. Depois, já em São Paulo, cursou Economia na Universidade de São Paulo e estudou Teatro na Pontifícia Universidade Católica.
A partir de então, se tornou presença constante em várias novelas e se consolidou ao interpretar galãs e vilões em diferentes produções. Na década de 1990, se destacou nas novelas “Felicidade”, “Renascer”, “Tropicaliente”, “Explode Coração”, “Anjo de Mim” e “Era uma Vez…”.
Nos anos 2000, participou de novelas como “Desejos de Mulher”, “Como uma Onda”, “Cobras e Lagartos” e “Negócio da China”. Já na década de 2010, esteve em novelas como “Insensato Coração”, “Aquele Beijo”, “Sangue Bom”, “Em Família”, “Rock Story” e “Órfãos da Terra”.
Depois, já sem contrato de exclusividade com a Globo, fez parte do elenco da primeira novela brasileira da HBO Max, “Beleza Fatal”, protagonizada por Camila Queiroz, Giovanna Antonelli e Camila Pitanga, no papel do Dr. Átila Argento.
“Beleza Fatal” acompanha a história de Sofia, que busca vingança contra sua prima Lola, interpretada por Camila Pitanga, após a armação que levou à prisão e morte injusta de sua mãe. Acolhida pela família Paixão, liderada por Elvira, personagem de Giovanna Antonelli, Sofia assume uma nova identidade com o objetivo de destruir Lola.
No cinema, sua filmografia inclui títulos como “Marighella”, “Minha Mãe é uma Peça”, “Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo”, “O Preço da Paz”, “A Partilha”, “Como Nossos Pais”, “Os Homens São de Marte… E É pra Lá que Eu Vou”, “As Mães de Chico Xavier” e “Didi, o Cupido Trapalhão”.
No teatro, participou de montagens como “A Noviça Rebelde”, “Trindade”, “Anjos de Cara Suja”, “Paixão de Cristo de Nova Jerusalém”, “Júlio César”, “Memórias do Vinho” e “Conversando com Mamãe”, em 2010, além de dirigir a remontagem de “Querida Mamãe”, em 2012.