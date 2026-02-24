Primeiro cruzeiro 5 estrelas do mundo tem ‘mordomo’ particular e restaurantes com chefs renomados; veja!

Um desses chefs é o Fabio Trabocchi, conhecido pelo restaurante Fiola, que fica em Washington, D.C.Por Flipar
O mercado de cruzeiros segue em forte expansão. Dados citados pela Forbes mostram que, em 2024, o setor alcançou 34,6 milhões de passageiros.
A Cruise Lines International Association estima que cerca de 37,7 milhões de passageiros circularam pelos seus navios em 2025.
O crescimento é ainda mais acelerado no segmento de alto luxo: viagens com valores acima de R$ 261,4 mil tiveram alta de 43% no último ano, de acordo com relatório da Virtuoso.