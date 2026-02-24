Michael B. Jordan e outros astros que figuram entre os mais belos do mundo

O ator Michael B. Jordan tem recebido prêmios pela atuação como gêmeos no filme “Pecadores”, de Ryan Coogler. Nascido em 9 de fevereiro de 1987, em Santa Ana, na Califórnia, ele também é produtor.Por Flipar
Michael chama atenção pelo porte atlético, traços marcantes e presença confiante diante das câmeras. E costuma figurar em listas dos homens mais lindos do mundo, o que, somado ao talento e à versatilidade, também impulsiona sua carreira em Hollywood.
Além de Michael B. Jordan, outros famosos costumam ter presença cativa nas seleções dos mais belos. São homens com variedade de estilos. E as listas, geralmente, incluem brasileiros. Apresentamos uma seleção de astros que aparecem com frequência na relação dos mais lindos do planeta. Veja se concorda.
Toni Mahfud – modelo, artista e influenciador alemão. Nascido em 2 de dezembro de 1994, em Hamburgo, destaca-se pelos traços simétricos, olhar expressivo e estética sofisticada.
Harry Styles – cantor e ator britânico. Nascido em 1º de fevereiro de 1994, em Redditch, na Inglaterra, é conhecido pelo carisma natural, pelos traços delicados e pelo estilo ousado, que se tornaram marcas centrais de sua imagem.
Ryan Reynolds – ator canadense. Nascido em 23 de outubro de 1976, em Vancouver, destaca-se pelo sorriso marcante e pelo carisma descontraído, combinação que define sua imagem pública dentro e fora das telas.
Henry Cavill – ator britânico. Nascido em 5 de maio de 1983, em Saint Helier, na ilha de Jersey, chama atenção pelo porte físico imponente, traços clássicos e presença elegante.
Paing Takhon – modelo, ator e cantor de Mianmar. Nascido em 14 de setembro de 1996, em Yangon, destaca-se pelo porte atlético, traços marcantes e presença serena.
Hero Fiennes Tiffin – ator britânico. Nascido em 6 de novembro de 1997, em Londres, destaca-se pelos traços delicados, olhar intenso e aparência juvenil.
Shawn Mendes – cantor e compositor canadense. Nascido em 8 de agosto de 1998, em Pickering, Ontário, chama atenção pelo sorriso marcante, traços harmônicos e estilo casual.
Chris Hemsworth – ator australiano. Nascido em 11 de agosto de 1983, em Melbourne, destaca-se pelo porte físico imponente, traços fortes e presença confiante.
Hrithik Roshan – ator indiano. Nascido em 10 de janeiro de 1974, em Mumbai, chama atenção pelos traços simétricos, olhos claros e porte atlético.
Tyson Beckford – modelo e ator americano. Nascido em 19 de agosto de 1970, no Bronx, em Nova York, destaca-se pelo porte atlético, mandíbula marcada e traços fortes que o consagraram na moda internacional.
Kim Tae-hyung (V) – cantor e ator sul-coreano. Nascido em 30 de dezembro de 1995, em Daegu, destaca-se pelos traços suaves, olhar expressivo e estilo sofisticado.
Idris Elba – ator britânico. Nascido em 6 de setembro de 1972, em Londres, chama atenção pelos traços marcantes, voz grave e presença elegante.
Jeon Jung-kook (Jungkook) – cantor e dançarino sul-coreano. Nascido em 1º de setembro de 1997, em Busan, destaca-se pelo porte atlético, traços definidos e olhar expressivo.
Michele Morrone – ator e cantor italiano. Nascido em 3 de outubro de 1990, em Bitonto, chama atenção pelos traços marcantes, olhar intenso e porte físico definido.
Sebastian Stan – ator romeno-americano. Nascido em 13 de agosto de 1982, em Constança, na Romênia, destaca-se pelos traços angulosos, olhar intenso e versatilidade de estilo.
Timothée Chalamet – ator americano com cidadania francesa. Nascido em 27 de dezembro de 1995, em Nova York, chama atenção pelos traços delicados, porte esguio e estilo contemporâneo.
Chris Evans – ator americano. Nascido em 13 de junho de 1981, em Boston, destaca-se pelos traços clássicos, sorriso marcante e porte atlético.
Shemar Moore – ator e modelo americano. Nascido em 20 de abril de 1970, em Oakland, na Califórnia, chama atenção pelo porte atlético, traços fortes e cabeça raspada que se tornou marca registrada.
Lucien Laviscount – ator britânico. Nascido em 9 de junho de 1992, em Burnley, na Inglaterra, destaca-se pelos traços marcantes, sorriso fácil e estilo contemporâneo.
Christian Hogue – modelo americano. Nascido em 25 de agosto de 1992, nos Estados Unidos, chama atenção pelos traços simétricos, olhar marcante e estética clássica, bastante associada a campanhas de moda e editoriais.
Robert Pattinson – ator britânico. Nascido em 13 de maio de 1986, em Londres, destaca-se pelos traços angulosos, olhar melancólico e estilo discreto.
Mariano Di Vaio – influenciador, empresário e modelo italiano. Nascido em 9 de maio de 1989, em Assis, destaca-se pela barba bem definida, traços clássicos e estilo elegante ligado ao universo da moda masculina.
Lee Ho?seok (Wonho) – cantor sul-coreano. Nascido em 1º de março de 1993, em Seul, destaca-se pelo porte físico atlético, traços definidos e presença marcante no palco.
Tyrese Gibson – ator, cantor e modelo americano. Nascido em 30 de dezembro de 1978, em Watts, Los Angeles, destaca-se pelo porte físico atlético, traços marcantes e presença confiante.
Adam Michael Rodriguez – ator americano. Nascido em 2 de abril de 1975, em Yonkers, Nova York, chama atenção pelos traços fortes, barba marcante e estilo casual elegante.
Jamie Dornan – ator e ex-modelo norte-irlandês. Nascido em 1º de maio de 1982, em Belfast, destaca-se pelos traços simétricos, olhar intenso e presença elegante.
Regé-Jean Page – ator britânico de origem zimbabuana. Nascido em 27 de abril de 1988, em Londres, chama atenção pelos traços simétricos, sorriso marcante e presença sofisticada.
Troye Sivan – cantor e ator australiano. Nascido em 5 de junho de 1995, em Joanesburgo, na África do Sul, destaca-se pelos traços delicados, visual andrógino e estilo contemporâneo.
Jason Momoa – ator americano. Nascido em 1º de agosto de 1979, em Honolulu, Havaí, destaca-se pelo porte físico robusto, cabelos longos e barba marcante.
Lenny Kravitz – cantor, compositor e multi-instrumentista americano. Nascido em 26 de maio de 1964, em Nova York, chama atenção pelos traços marcantes, estilo ousado e presença magnética.
Bang Chan – cantor, produtor e líder do Stray Kids, sul-coreano naturalizado australiano. Nascido em 3 de outubro de 1997, em Seul, destaca-se pelo porte atlético, traços definidos e estilo casual esportivo.
Hill Harper – ator e autor americano. Nascido em 17 de maio de 1966, em Iowa City, destaca-se pelos traços elegantes, sorriso discreto e postura refinada.
Xiao Zhan – ator e cantor chinês. Nascido em 5 de outubro de 1991, em Chongqing, destaca-se pelos traços delicados, sorriso suave e presença elegante.
Vinnie Hacker – influenciador digital e modelo americano. Nascido em 14 de julho de 2002, em Seattle, chama atenção pelos traços jovens, olhar marcante e estilo urbano associado às redes sociais.
Zayn Malik – cantor britânico. Nascido em 12 de janeiro de 1993, em Bradford, na Inglaterra, destaca-se pelos traços marcantes, olhar expressivo e estilo versátil.
Omar Sy – ator francês. Nascido em 20 de janeiro de 1978, em Trappes, destaca-se pelo sorriso marcante, porte elegante e carisma natural diante das câmeras.
Tom Holland – ator britânico. Nascido em 1º de junho de 1996, em Londres, destaca-se pelos traços juvenis, porte atlético e carisma natural.
Michael Ealy – ator americano. Nascido em 3 de agosto de 1973, em Silver Spring, Maryland, chama atenção pelos olhos claros, traços simétricos e presença serena.
Sam Heughan – ator escocês. Nascido em 30 de abril de 1980, em Balmaclellan, destaca-se pelo porte atlético, traços fortes e presença clássica.
Tom Cruise – ator americano. Nascido em 3 de julho de 1962, em Syracuse, Nova York, destaca-se pelos traços clássicos, sorriso marcante e energia física que atravessa diferentes fases da carreira.
Nishimura Riki (Ni-ki) – cantor e dançarino japonês. Nascido em 9 de dezembro de 2005, em Okayama, destaca-se pelo porte atlético, traços definidos e presença marcante no palco.
Corbin Bleu – ator, cantor e dançarino americano. Nascido em 21 de fevereiro de 1989, em Brooklyn, Nova York, destaca-se pelos traços juvenis, sorriso aberto e energia vibrante.
Park Ji?min (Jimin) – cantor e dançarino sul-coreano. Nascido em 13 de outubro de 1995, em Busan, destaca-se pelos traços delicados, olhar expressivo e elegância nos movimentos.
Daniel Matsunaga – ator e modelo brasileiro. Nascido em 28 de novembro de 1988, em Brasília, destaca-se pelos traços marcantes, porte atlético e visual associado à moda e à televisão.
Marlon Teixeira – modelo brasileiro. Nascido em 16 de janeiro de 1991, em Florianópolis, destaca-se pelos traços marcantes, olhar intenso e porte atlético, muito associados à moda internacional.
Wi Ha-joon – ator sul-coreano. Nascido em 5 de agosto de 1991, em Wando, destaca-se pelos traços fortes, olhar intenso e presença atlética.
Felix Kjellberg (PewDiePie) – criador de conteúdo e empresário sueco. Nascido em 24 de outubro de 1989, em Gotemburgo, chama atenção pelos traços joviais, barba marcante e estilo casual que se consolidou ao longo da carreira digital.
Brad Pitt – ator americano. Nascido em 18 de dezembro de 1963, em Shawnee, Oklahoma, destaca-se pelos traços clássicos, sorriso marcante e versatilidade de estilo ao longo da carreira.
George Clooney – ator americano. Nascido em 6 de maio de 1961, em Lexington, Kentucky, destaca-se pelos cabelos grisalhos, traços clássicos e elegância discreta.