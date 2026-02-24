Relembre os 10 cachorros mais famosos da TV e do cinema

O casal canino da clássica animação da Disney (1955) aquece corações até hoje. A cena do espaguete é uma das mais românticas e memoráveis da história do cinema.
Protagonista da franquia que mistura mistério e humor, Scooby conquistou gerações; o medroso, mas adorável dogue alemão foi criado pela Hanna-Barbera em 1969.
Vivendo em uma fazenda isolada, Coragem enfrenta monstros, fantasmas e criaturas bizarras para proteger seus donos idosos. Um clássico da animação que mistura terror e comédia.
Com sua risada rouca e humor sarcástico, Mutley é o inseparável parceiro de Dick Vigarista em Corrida Maluca. Representa os populares vira-latas e é lembrado por suas trapalhadas.
O beagle branco das tirinhas Peanuts, criado nos anos 1950. Companheiro de Charlie Brown, Snoopy se comunica com gemidos e uivos dramáticos, tornando-se um ícone cultural.
Personagem criado por Mauricio de Sousa em 1959, Bidu é um cão azul inspirado em um Schnauzer miniatura. É um dos primeiros personagens da Turma da Mônica.
O labrador inesquecível de Marley & Eu (2008) emocionou milhões de espectadores com sua história de amor e travessuras.
Inspirado nos cães da raça bloodhound, Pluto é um dos cachorros mais icônicos da cultura pop e foi Walt Disney em 1930 . Sempre atrapalhado e divertido, é o fiel companheiro de Mickey.
O Jack Russell Terrier do filme O Máskara (1994). Pequeno, inteligente e cheio de energia, Milo reflete o espírito brincalhão e destemido da raça.
Décimo mas não menos importante, temos o São Bernardo de Beethoven, o Magnífico (1992), que conquistou o público com sua doçura e tamanho impressionante.
*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite