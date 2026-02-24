NOSTÁLGIA

Relembre os 10 cachorros mais famosos da TV e do cinema

Companheiros que marcaram gerações e conquistaram corações nas telas

Por Anna Júlia Castro
gstudioimagen/Vecteezy

1. A Dama e o Vagabundo

O casal canino da clássica animação da Disney (1955) aquece corações até hoje. A cena do espaguete é uma das mais românticas e memoráveis da história do cinema.

Reprodução/Fandom

2. Scooby-Doo

Protagonista da franquia que mistura mistério e humor, Scooby conquistou gerações; o medroso, mas adorável dogue alemão foi criado pela Hanna-Barbera em 1969.

Reprodução/Fandom

3. Coragem, o Cão Covarde (1999-2002)

Vivendo em uma fazenda isolada, Coragem enfrenta monstros, fantasmas e criaturas bizarras para proteger seus donos idosos. Um clássico da animação que mistura terror e comédia.

Reprodução/Fandom

4. Muttley - Corrida Maluca ((1968-1969)

Com sua risada rouca e humor sarcástico, Mutley é o inseparável parceiro de Dick Vigarista em Corrida Maluca. Representa os populares vira-latas e é lembrado por suas trapalhadas.

Reprodução/Fandom

5. Snoopy

O beagle branco das tirinhas Peanuts, criado nos anos 1950. Companheiro de Charlie Brown, Snoopy se comunica com gemidos e uivos dramáticos, tornando-se um ícone cultural.

Reprodução/Fandom

6. Bidu

Personagem criado por Mauricio de Sousa em 1959, Bidu é um cão azul inspirado em um Schnauzer miniatura. É um dos primeiros personagens da Turma da Mônica.

Reprodução/Fandom

7. Marley

O labrador inesquecível de Marley & Eu (2008) emocionou milhões de espectadores com sua história de amor e travessuras.

Reprodução/Fandom

8. Pluto

Inspirado nos cães da raça bloodhound, Pluto é um dos cachorros mais icônicos da cultura pop e foi Walt Disney em 1930 . Sempre atrapalhado e divertido, é o fiel companheiro de Mickey.

Reprodução/Fandom

9. Milo

O Jack Russell Terrier do filme O Máskara (1994). Pequeno, inteligente e cheio de energia, Milo reflete o espírito brincalhão e destemido da raça.

Reprodução/Fandom

10. Beethoven

Décimo mas não menos importante, temos o São Bernardo de Beethoven, o Magnífico (1992), que conquistou o público com sua doçura e tamanho impressionante.

Reprodução/Fandom

