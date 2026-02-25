Itália exibe pela primeira vez restos mortais de São Francisco de Assis e atrai peregrinos

Pela primeira vez, os restos mortais de São Francisco de Assis foram exibidos ao público na cidade italiana de Assis, em um evento histórico que marca os 800 anos da morte do santo. A exposição ocorre na Basílica de São Francisco e deve atrair centenas de milhares de peregrinos e visitantes de várias partes do mundo.Por Flipar
Os ossos do religioso, conhecidos por sua vida de simplicidade e dedicação aos pobres, estão protegidos em uma estrutura de vidro blindado e foram retirados do local onde permaneciam guardados há séculos. A mostra busca reforçar o legado espiritual do santo e proporcionar uma experiência de reflexão tanto para fiéis quanto para turistas. ?
São Francisco de Assis
é um dos santos mais populares da igreja católica. Recentemente mais uma esculturas do santo foi inaugurada em solo brasileiro. Fica na filial da rede de farmácias Pague Menos, em frente ao Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza.
A obra, feita com peças de sucata automotiva e metais, mede 3,2 metros de altura e foi elaborada pelo escultor e artesão cearense Edismar Arruda. Ela homenageia o padroeiro dos animais e da natureza.
São Francisco de Assis, batizado como Giovanni di Pietro di Bernardone, foi um frade católico nascido na atual Itália. O nascimento aconteceu em 1182 em Assis, no Ducado de Espoleto, Sacro Império Romano-Germânico.
Depois de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos Frades Menores, mais conhecidos como Franciscanos.
Com o hábito da pregação itinerante, quando os religiosos de seu tempo costumavam fixar-se em mosteiros, desenvolveu uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo.
Alguns estudiosos afirmam que sua visão positiva da natureza e do homem, que impregnou a imaginação de toda a sociedade de sua época, foi uma das primeiras forças que levaram à formação da filosofia da Renascença.
Era filho do comerciante italiano Pietro di Bernadone dei Moriconi e sua esposa Pica Bourlemont, cuja família tinha raízes francesas. Na juventude de Francisco, uma guerra começou entre as cidades italianas chamadas Perugia e Assis.
No ano de 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis.
Além disso, decidiu ser cavaleiro, em nome da honra, para defender a Igreja, seus interesses e do Papa Inocêncio III. No entanto, apresentou problemas de visão e no aparelho digestivo.
Um dos grandes momentos da vida de São Francisco foi quando rezava sozinho na Igreja de São Damião, em Assis. Ali, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por três vezes a frase que ficou famosa: “Francisco, repara minha casa, pois olhas que está em ruínas”.
A partir disso, Francisco, aos 20 anos, vendeu tudo o que tinha, levou o dinheiro ao padre da Igreja de São Damião e pediu permissão para viver com ele, a contragosto de seu pai.
Francisco iniciou sua nova vida como pedreiro, ajudando a reconstruir diversas igrejas nos arredores de Assis (de São Damião, a de São Pedro e a da Porciúncula).
Dessa forma, de devoto passou a ser missionário, e começou a pregar a palavra divina, fazendo seus primeiros conversos. Entre eles, estava Bernardo de Quintavalle, um rico burguês de Assis, que vendeu tudo o que tinha para dar aos pobres.
No dia 24 de fevereiro de 1208, deu início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. No ano seguinte, foi até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação de seu carisma e o deixou maravilhado por seu propósito de vida.
O Papa reconheceu que era o próprio Deus quem inspirou São Francisco de Assis a viver radicalmente o Evangelho. Assim, o autorizou a pregar o Evangelho nas igrejas e fora delas.
São Francisco de Assis tinha enorme proximidade com a natureza. Nesse sentido, seu amor universalista abrangia toda a Criação, e simbolizava um retorno a um estado de inocência, como Adão e Eva no Jardim do Éden.
Francisco de Assis tornou-se um guia espiritual, sendo um exemplo de vida, que levava a palavra de Deus e de ajuda ao próximo por onde passava. Nascia assim, a Ordem Segunda dos Franciscanos, a das Clarissas, na amizade com Santa Clara de Assis.
Todos os anos, de 15 de agosto a 29 de setembro, São Francisco de Assis tinha o costume de preparar-se com uma quaresma de oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo. Em 1224, ele teve a visão do Serafim alado e recebeu os estigmas.
Naquela época, seu estado de saúde piorou muito. Assim, no dia 3 de outubro, à tarde, São Francisco de Assis morreu e foi sepultado, no dia seguinte, na igreja de São Jorge, na cidade de Assis.
São Francisco foi o grande inspirador do Papa Francisco, que adotou o nome do santo para o pontificado. O papa morreu em 21 de abril de 2025.