Itália exibe pela primeira vez restos mortais de São Francisco de Assis e atrai peregrinos

Pela primeira vez, os restos mortais de São Francisco de Assis foram exibidos ao público na cidade italiana de Assis, em um evento histórico que marca os 800 anos da morte do santo. A exposição ocorre na Basílica de São Francisco e deve atrair centenas de milhares de peregrinos e visitantes de várias partes do mundo.

Por Flipar