Mocidade conquista Estandarte com tributo psicodélico a Rita Lee

A Mocidade Independente de Padre Miguel venceu o Destaque do Público do Estandarte de Ouro 2026 com o desfile em homenagem a Rita Lee. Segundo “O Globo” e “EXTRA”, organizadores da premiação, a verde e branco recebeu 81,23% dos 8.342 votos.Por Flipar
Esta, aliás, foi a única categoria decidida por votação popular. O espetáculo apostou em um visual psicodélico e em referências à obra e à irreverência da cantora.
“A Mocidade fez um carnaval que teve uma conexão muito forte com o público”, afirmou Bryan Clem, diretor de Marketing da escola. Acadêmicos de Niterói ficou em segundo, com 6,63%, seguida pelo Salgueiro, com 4,97%.
Em sua autobiografia, Rita brincava que não era deste planeta e que sua morte seria apenas um “retorno à nave-mãe”.
Ela fez uso de imagens cósmicas e referências espaciais tanto em sua trajetória solo quanto nos tempos em que foi vocalista do grupo Os Mutantes.
Letras que evocam planetas, galáxias e viagens espaciais marcaram sua obra, como o verso “por você vou roubar os anéis de Saturno”, na canção “Desculpe o auê”, de 1983.
A música “Dois Mil e Um”, originalmente escrita por Tom Zé com o título “Astronauta Libertado”, ganhou nova roupagem quando Rita criou uma versão registrada pelos Mutantes.
O interesse de Rita por temas como discos voadores também teve influência familiar.
Seu pai, o dentista Charles Jones, era entusiasta da ufologia, o que aproximou a cantora desse universo e inspirou composições como “Disco Voador”, cuja letra deixa explícita sua curiosidade por fenômenos extraterrestres.
“Da minha janela vejo uma luz, brilhando no céu da terra, é azul, é azul, não é avião, não é estrela, aquela é a luz de um disco voador”, diz um trecho da letra.
