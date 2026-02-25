Salsicha: um dos alimentos preferidos do superastro Bad Bunny requer moderação no consumo

Bad Bunny, um dos cantores mais populares do mundo atualmente, já revelou que tem um gosto simples à mesa. Entre turnês e sucessos globais, o astro porto-riquenho afirma que seu prato predileto é o clássico arroz com salsicha.

Por Flipar