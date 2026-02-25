Galeria

Nova variante e aumento de casos no Brasil: veja o que se sabe até agora sobre o vírus mpox

Até a manhã do dia 25 de fevereiro, não haviam sido registrados casos de óbito.

Por Flipar
Andrzej Rembowski/Pixabay

A maior concentração está no estado de São Paulo, que soma 63 registros. Na sequência aparecem Rio de Janeiro, com 15 casos, Santa Catarina, Paraná e o Distrito Federal também têm casos confirmados — Em 2025, o Brasil registrou 1.045 ocorrências e 3 mortes pela doença.

Reprodução/Freepik

A recombinação viral ocorre quando vírus semelhantes infectam a mesma pessoa e trocam material genético, dando origem a novas variantes.

Freepik/kjpargeter

Dados genéticos mostraram que os dois pacientes foram contaminados pela mesma variante, em momentos distintos, o que indica a possível existência de outros casos ainda não detectados.

fernando zhiminaicela/Pixabay

Ainda assim, a entidade informou que não houve mudança na classificação do risco global.

Davi Mendes/Unsplash

Os dois pacientes apresentaram manifestações clínicas compatíveis com as registradas em outros casos da doença e evoluíram sem gravidade.

insung yoon/Unsplash

O monitoramento de pessoas que tiveram contato com eles não detectou novos contágios relacionados.

Divulgação/OMS

De acordo com especialistas, o cenário atual da mpox não apresenta um crescimento atípico e se mantém dentro das expectativas epidemiológicas.

Reprodução/Freepik

O infectologista Ralcyon Teixeira, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, afirma que o vírus circula de forma contínua desde a expansão global registrada em 2022, o que caracteriza um quadro endêmico.

Flickr - NIAID

Segundo ele, os maiores picos ocorreram em 2022 e 2023, durante surtos mais intensos. “Hoje não conseguimos falar em novo surto ou epidemia”, pontuou.

Divulgação/Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido

A mpox é uma doença infecciosa zoonótica causada por um vírus da mesma família da varíola.

Flickr - NIAID

A transmissão ocorre prioritariamente pelo contato direto com a pele, lesões, secreções ou objetos contaminados de uma pessoa infectada.

phil/Centers for Disease Control and Prevention - CDC Dominio Publico

Os sintomas iniciais da mpox costumam ser gerais, como febre, dores no corpo e mal-estar, surgindo antes das alterações na pele. Em seguida, aparecem erupções na pele que podem ocorrer em diferentes partes do corpo.

Divulgação/Ministério da Saúde

O tratamento disponível é de suporte, voltado ao alívio dos sintomas e à prevenção de complicações; pessoas infectadas devem permanecer isoladas até a completa cicatrização das lesões, o que pode levar de duas a quatro semanas.

Pixabay

Segundo o infectologista do Hospital Heliópolis, Juvencio Furtado, a principal forma de se prevenir do vírus é evitando o contato corporal pele a pele.

Reprodução/NIAID

Veja Mais