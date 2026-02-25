Galeria

Clássica imagem de montanha suíça deixa de aparecer na embalagem do Toblerone

As tradicionais barras de chocolate Toblerone, presentes em prateleiras de mais de cem países, não podem mais ostentar a denominação de “chocolate suíço”.

Por Flipar
Ashley Pomeroy/Wikimédia Commons

A alteração ocorre porque a Mondelez, proprietária da marca, decidiu transferir parte do processo produtivo para fora do território suíço.

Ola Ivashenko Unsplash

A decisão esbarra diretamente na legislação Swissness Act, em vigor desde 2017. A norma estabelece critérios rigorosos para o uso de símbolos nacionais e da cruz suíça em produtos comercializados como suíços.

Domínio público

Pelas regras, alimentos que se apresentam como fabricados na Suíça precisam ter ao menos 80% de suas matérias-primas provenientes do país. Além disso, o processamento principal deve ocorrer em solo suíço, excetuando ingredientes que não podem ser cultivados ali, como o cacau.

Pixabay

Com a transferência de parte da produção para Bratislava, na Eslováquia, a icônica embalagem da Toblerone também passou por mudanças. O famoso desenho do Matterhorn, o pico alpino que se tornou parte da identidade visual da marca, foi substituído.

Reprodução do Facebook Cultura GERAL

O novo rótulo traz uma tipografia reformulada, um logotipo próprio e a assinatura de Theodor Tobler, que criou a barra em parceria com o primo Emil Baumann em 1908.

Reprodução

Com seu formato piramidal quase perfeito, o Matterhorn, com altura de 4.478 metros, é talvez a montanha mais icônica da Suíça. Ela é símbolo do país e uma das formações mais fotografadas do planeta.

Imagem de Bernd Hildebrandt por Pixabay

Localizado na fronteira com a Itália, ele se tornou famoso no século 19, quando montanhistas britânicos impulsionaram sua notoriedade, e até hoje representa um desafio técnico e emocional para alpinistas experientes.

Imagem de Bernd Hildebrandt por Pixabay

As montanhas ocupam um papel central na identidade da Suíça, moldando não apenas sua geografia, mas também sua cultura, economia e forma de viver.

Christian Buergi/Pexels

Dufourspitze (4.634 m) – Maior pico da Suíça e segundo mais alto dos Alpes, integra o maciço Monte Rosa e impressiona pela sua altitude e pela paisagem glaciar intensa. Situado na fronteira ítalo-suíça, é conhecido por suas condições extremas e por expedições que exigem alto nível de preparo físico e técnico.

- oargi/Wikimédia Commons

Jungfrau (4.158 m) – Compõe, ao lado do Eiger e do Mönch, um dos conjuntos alpinos mais famosos do mundo. Além de sua imponência natural, tornou-se um destino turístico clássico devido ao trem Jungfraujoch, que oferece vistas de geleiras e picos nevados.

Imagem de Julita por Pixabay

Eiger (3.967 m) – Conhecido mundialmente por sua temida face norte – a “Nordwand” -, é uma das paredes de escalada mais difíceis e perigosas do alpinismo. Sua história é marcada por conquistas heroicas, tragédias e um fascínio quase místico entre montanhistas.

Imagem por Pixabay

Mönch (4.107 m) – Entre o Eiger e a Jungfrau, o Mönch funciona como elo desse trio lendário. Com linhas elegantes e trilhas glaciais, é considerado o mais acessível dos três, embora ainda exija experiência em alta montanha. A vista do topo recompensa com panoramas de 360 graus que abrangem toda a região de Bernese Oberland.

Reprodução do Flickr Miros?awa Mielczarek

Weisshorn (4.506 m) – Para muitos alpinistas, o Weisshorn é um dos picos mais belos dos Alpes, graças à sua estrutura piramidal simétrica e à crista afiada que desafia até os escaladores mais preparados.

Imagem de Hans por Pixabay

Dom (4.545 m) – Maior montanha situada inteiramente dentro do território suíço, se destaca não só pela altitude, mas também pelo cenário dominado por geleiras monumentais. Ele integra o maciço Mischabel e oferece uma das ascensões mais longas do país.

Roy Lindman /Wikimédia Commons

Täschhorn (4.490 m) – Vizinho ao Dom, o Täschhorn é um pico de grande dificuldade técnica e rara procura, justamente por sua rota exposta e desafiadora. Sua silhueta afiada define o horizonte do Vale de Matter, compondo um dos conjuntos mais dramáticos dos Alpes Peninos.

4000er/Wikimédia Commons

Lyskamm (4.527 m) – Situado no maciço do Monte Rosa, é conhecido tanto pela sua imponência quanto pela reputação desafiadora que ganhou entre montanhistas. Apesar disso, sua silhueta sinuosa e a vista contínua sobre vastas geleiras fazem dele um dos picos mais marcantes dos Alpes Peninos, combinando beleza e respeito em igual medida.

Wikibphil/Wikimédia Commons

Dent Blanche (4.357 m) – Considerada uma das montanhas mais elegantes da Suíça, destacando-se pela forma piramidal quase perfeita e pelas encostas íngremes que se projetam sobre o Vale de Hérens. Sua aparência imponente e o visual dominante no horizonte fazem dela um dos símbolos mais discretos, porém mais fascinantes, dos Alpes suíços.

Imagem de xiSerge por Pixabay

Veja Mais