Clássica imagem de montanha suíça deixa de aparecer na embalagem do Toblerone

Mönch (4.107 m) – Entre o Eiger e a Jungfrau, o Mönch funciona como elo desse trio lendário. Com linhas elegantes e trilhas glaciais, é considerado o mais acessível dos três, embora ainda exija experiência em alta montanha. A vista do topo recompensa com panoramas de 360 graus que abrangem toda a região de Bernese Oberland.