Pesquisadores encontram amuleto de batalha entre o Diabo e o Rei Salomão

AbraÃ£o Ã© um personagem bÃ­blico citado em GÃªnesis a partir do qual teriam se desenvolvido as religiÃµes abraÃ¢micas, as principais vertentes do monoteÃ­smo: o judaÃ­smo, o cristianismo e o islamismo. Ã© lembrado como um exemplo de fÃ© e obediÃªncia a Deus. Sua histÃ³ria Ã© contada em detalhes na BÃ­blia e continua a ser estudada e ensinada por pessoas de vÃ¡rias religiÃµes.