Doença contagiosa leva 72 tigres à morte em zoológico da Tailândia

72 tigres morreram em um zoológico privado no norte da Tailândia. De acordo com comunicado do Departamento de Pecuária da província de Chiang Mai, os exames identificaram vírus da cinomose canina, altamente contagioso.Por Flipar
Além disso, bactérias que atingem o sistema respiratório. À Agence France-Presse, o diretor Somchuan Ratanamungklanon afirmou que, quando os sintomas foram notados, já era tarde.
A própria AFP informou que os animais viviam no Tiger Kingdom, atração que permite aos visitantes “acariciar, tocar e tirar fotos de perto”. A PETA Ásia criticou o modelo e cobrou o fechamento dessas operações.
O tigre é o maior dos felinos e representa força, beleza e mistério em várias culturas ao longo da história. Sua figura poderosa aparece em lendas, artes e tradições de diversos povos que convivem com ele há milênios.
Existem atualmente seis subespécies de tigres reconhecidas cientificamente: bengala, siberiano, malaio, indochinês, do sul da China e de Sumatra. Todas estão em graus diferentes de ameaça, sendo o tigre do sul da China o mais criticamente ameaçado.
O tigre-de-bengala é o mais numeroso e vive principalmente em florestas da Índia e regiões vizinhas. Ele é famoso por sua pelagem alaranjada com listras pretas, que o ajuda a se camuflar na vegetação densa.
O tigre-siberiano é o maior entre os tigres e pode ultrapassar 300 quilos. Vive em áreas frias e florestadas, com pelagem mais espessa e clara para suportar as baixas temperaturas.
Já o tigre-malaio é uma subespécie menor, com cerca de 120 quilos, restrita a áreas de floresta na península da Malásia. Sua população está diminuindo rapidamente devido à perda de habitat e caça ilegal.
O tigre-indochinês habita regiões montanhosas e florestas densas do sudeste asiático. É discreto, com pelagem mais escura e menor porte, e seus registros na natureza são cada vez mais raros.
O tigre-de-Sumatra, o menor dos tigres, vive exclusivamente nessa ilha da Indonésia. Ele possui listras mais próximas e uma juba discreta no pescoço, sendo um exímio nadador e caçador silencioso.
O tigre-do-sul-da-China é provavelmente extinto na natureza, com poucos indivíduos em cativeiro. Foi alvo de perseguições no passado e não há registros confiáveis de avistamentos recentes em vida livre.
Os tigres habitam florestas tropicais, manguezais, áreas montanhosas e estepes, dependendo da subespécie. Eles precisam de vastos territórios com água, presas abundantes e pouca interferência humana.
A alimentação do tigre é carnívora, composta por grandes mamíferos como cervos, javalis e antílopes. Ele caça sozinho, usando sua força, silêncio e visão noturna apurada para capturar a presa.
Um tigre pode viver entre 10 e 15 anos na natureza, mas pode ultrapassar 20 anos em cativeiro. A maior ameaça atual é a destruição de seu habitat e a caça para comércio ilegal de partes do corpo
A pelagem do tigre é única, como uma impressão digital, com padrões de listras que variam entre os indivíduos. Apesar da aparência imponente, eles estão vulneráveis e em risco crescente de desaparecimento.
Há registros de tigres brancos, que não são uma subespécie, mas uma variação genética rara do tigre-de-bengala. Esses animais possuem pelagem clara e olhos azuis, e geralmente vivem apenas em cativeiro.
A reprodução dos tigres é lenta, com gestações de cerca de 100 dias e ninhadas de até quatro filhotes. Isso dificulta a recuperação populacional quando há perdas significativas por ação humana.
Vários projetos de conservação têm atuado para proteger os tigres, com monitoramento, combate à caça ilegal e preservação de áreas naturais. A colaboração internacional tem sido essencial para o sucesso dessas ações.