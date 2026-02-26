Galeria

Maior praia do planeta fica no Brasil; veja sua extensão e conheça outras praias longas pelo mundo

O Brasil está no topo da lista das maiores praias do mundo em extensão territorial. Conheça a Praia do Cassino e veja quais outras compõem esse ranking. As maiores praias do mundo, em diversos continentes.

Por Flipar
Shakylsles wikimedia commons

A Praia do Cassino, localizada em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é a maior praia do planeta. Tem 235 km de extensão.

Reprodução de vídeo Youtube Luis Silva

Ela fica no extremo Sul do paÃ­s, com uma faixa de areia que vai dos Molhes da Barra do Cassino atÃ© a Barra do ChuÃ­, na fronteira com o Uruguai. Ã? considerada o balneÃ¡rio marÃ­timo mais antigo do Brasil, desde 1890. Veja agora as outras do ranking.

Mauren da Silva Rodrigues - wikimedia commons

2Âª Ninety Mile – AustrÃ¡lia – 151km – Localizada na costa sudeste de Victoria, a cerca de 260km de Melbourne, a 90 Mile Ã© considerada uma das maiores praias panorÃ¢micas, mais naturais e intocadas do mundo

Canal YouTube Sid Travlog

Muitos praticantes de mergulho gostam da região, onde também há uma parque nacional, que zela pela preservação da flora nas áreas de mata e da vasta fauna marinha.

Canal YouTube Sid Travlog

3ª Cox’s Bazar – Bangladesh – Índia – 120km – A praia Cox’s Bazar, em Bangladesh, conta com um porto de pesca e ultrapassa os limites da cidade de mesmo nome.

Leemon2010 wikimedia commons

Além de ser um destino popular entre os turistas locais, ela também desperta o interesse do público estrangeiro na alta temporada.

Mehediabedin wikimedia commons

4ª Fraser Island – Queensland – Austrália – 120km – Fica na ilha Fraser – a maior ilha de areia do mundo – e é um dos destinos turísticos mais famosos da costa leste da Austrália, sendo muito procurado para campismo e ecoturismo.

Havardtl wikimedia commons

Na praia Fraser Islandhá existem várias dunas. A área também atrai visitantes pela curiosidade em relação aos naufrágios ocorridos na região. Além disso, eles têm interesse em conhecer as florestas da área.

Garry Burns wikimedia commons

5ª Padre Island Beach – Texas – Estados Unidos – 110km – A Island Beach está localizada na costa de Padre Island, que é a maior das ilhas de barreiras do Texas e a mais longa dos Estados Unidos.

William L Farr wikimedia commons

A praia Island Beach se destaca por sua areia branca e por ser o berÃ§o de diversas espÃ©cies de tartarugas marinhas. Por isso, tanto a beleza da paisagem como o interesse pela fauna atraem os turistas.

ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo Pedra South Island Youtube

6ª Grand Strand – Carolina do Sul – Estados Unidos – 100km – Grand Strand é um longo trecho de praias que se estendem de Little River até Georgetown.

Melikamp - wikimedia commons

O local atrai mais de 10 milhões de turistas todo ano e conta com diversas opções para lazer. Existe uma série de ofertas de hospedagem para os visitantes. E o local também é indicado para a prática do surf e do golfe.

Loadmaster (David R. Tribble) wikimedia commons

7ª Novillero – Nayarit – México – 90km – É a maior praia do México e o destino de muitos surfistas. Além disso, chama a atenção por ser baixa, com a possibilidade de caminhar até 100 metros mar adentro.

Christian Frausto Bernal FlickR

A praia mexicana Novillero também se caracteriza por ter areia muito fina e águas tranquilas o ano todo. Indicada para famílias que preferem lugares calmos, sem risco com correntezas.

Reprodução Facebook

8ª Ibeno Beach – Nigéria – 90km – A praia Ibeno tem a maior faixa de areia da África Ocidental.

Reprodução de vídeo Youtube Ou Travel and Tour

AlÃ©m da sua caracterÃ­stica areia fina e branca natural, Ibeno conta com belos recifes de corais e oferece um ambiente propÃ­cio para esportes aquÃ¡ticos.

ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo Youtube Ou Travel and Tour

9ª Ninety Mile – North Island – Nova Zelândia – 88km – Localizada na Ilha Norte, na Nova Zelândia, a praia conta com dunas de areia que são famosas entre os praticantes de bodyboarding.

Reprodução de vídeo YouTube The Style Young

Além disso, pessoas com carros que têm tração nas quatro rodas também costumam visitar a Ninety Mile. É comum ver os veículos passando pela areia.

Reprodução de vídeo YouTube The Style Young

10ª Sunshine Coast – Austrália – 65km – A Sunshine Coast conta com praias de areia branca e uma área com mata que é destino de quem gosta de trilhas e tem vontade de ver de perto animais nativos.

Vanderven wikimedia commons

Ali vivem coalas, cangurus e lagartos, entre outras espécies . Procurada também por quem gosta de mergulho, pois há trechos indicados para essa prática. E com a vantagem de que é possível ver golfinhos na região.

CrazyBirdLady63 wikimedia commons

Veja Mais