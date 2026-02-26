Cidade de Santos lidera número de centenários na Baixada Santista

Ponta da Praia – Localizada na extremidade da orla santista, caracteriza-se pela faixa de areia reduzida e pela vista do Porto de Santos. O local é conhecido pelo pôr do sol e concentra importantes equipamentos turísticos, como o Aquário de Santos, o Museu do Mar e o Museu da Pesca, além de ter recebido melhorias recentes em iluminação e infraestrutura urbana.