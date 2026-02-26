Saiba identificar os sinais de esgotamento mental e mude enquanto há tempo

Num mundo frenético, com estresse constante, alguns sinais podem revelar que a pessoa está ultrapassando limites, permitindo que o nervosismo saia do “normal” do cotidiano para tornar-se um fardo difícil de carregar.Por Flipar
Quando isso acontece, a pessoa, em vez de sentir cansaço e tensão dentro dos padrões toleráveis, passa a demonstrar irritação, fadiga e impaciência capazes de prejudicar seu desempenho profissional e seus relacionamentos pessoais.
Veja alguns sinais de que você pode estar com o copo transbordando.
1) DESINTERESSE POR TUDO – Se nada te agrada e até as coisas ou pessoas que te deixavam feliz começam a incomodar, isso pode ser sinal de depressão ou esgotamento mental. Se o bebê chora, você leva na boa ou já não tem mais paciência?
2) CANSAÇO FREQUENTE – Se você está acostumado a fazer várias coisas, mas começa a sentir exaustão após um menor número de tarefas, isso pode significar que o estresse está consumindo boa parte da tua energia. Verifique se o rendimento cai nas atividades usuais.
3) DESÂNIMO PARA ENCONTRAR PESSOAS – Se você não tem motivação para encontrar ninguém, nem mesmo as pessoas mais queridas, e fica com preguiça de fazer contatos (até pela internet) , isso pode ser indicativo de ansiedade que impeça relacionamentos saudáveis.
4) PROBLEMAS NO SONO – Se você tem dificuldade para dormir, troca o dia pela noite, sente insônia ou tem o sono agitado, isso pode revelar depressão, estresse ou ansiedade extrema.
5) SENSAÇÃO DE QUE VAI EXPLODIR – Se você tem vontade de socar parede, gritar, esbravejar, com excesso de intolerância e impaciência (até velhinho de bengala te irrita, por andar devagar na tua frente), verifique se o motivo é pontual ou frequente. Pode ser ansiedade.
6) FALTA DE CONCENTRAÇÃO – Quando você lê, vê ou ouve algo, perde trechos e precisa repetir para prestar atenção? Isso pode indicar esgotamento mental.
7) ATOS INTEMPESTIVOS – Se vocÃª comeÃ§ou, de repente, a agir com impulsividade, sem pensar nas consequÃªncias, e acaba atÃ© se recriminando depois pelas precipitaÃ§Ãµes, isso pode ser um sinal de estresse extremo, que precisa ser controlado.
8) EXAGERO NA ALIMENTAÇÃO – Se você não consegue parar de comer ou beber demais, isso pode ser uma válvula de escape que acaba agravando a situação. A pessoa tenta compensar o estresse com uma comilança sem fim.
9) EXCESSO DE COMPRAS – Outro ato compulsivo comum Ã© o consumo de produtos nas lojas. Muitas pessoas deprimidas ou ansiosas partem para as compras sem pensar nas consequÃªncias. E acabam ficando endividadas.
10) MEDO PERMANENTE – Embora a violência seja uma realidade nas grandes cidades, é necessário filtrar os pensamentos. Tomar cuidado na rua, sim. Mas pensar nisso o tempo inteiro pode indicar crise de ansiedade.
Se você se enquadra em algum desses itens, verifique o que pode mudar no dia a dia para tornar sua rotina menos desgastante. Se você se enquadra em alguns desses tópicos, o ideal é buscar ajuda especializada.
Mas, para começar, ajude a si mesmo. Anote o que te incomoda e tente repaginar sua rotina antes que outros itens também comecem a ser um incômodo para você. Faça uma lista para ter visualmente o planejamento das decisões.
Muitas vezes, a tensão emocional gera complicações físicas – é a Somatização. A pessoa transfere o mal-estar psicológico para o corpo físico. Surgem gastrite, cistite, náusea, taquicardia. Procure auxílio para sair desse labirinto.
Vá ao médico para cuidar da parte física e procure um psiquiatra ou psicólogo para a parte emocional. O psicólogo poderá orientar com conversas e dinâmicas. O psiquiatra, por sua vez, é médico e pode prescrever medicamentos.
Além de aborrecimentos e preocupações recorrentes, também podem ocorrer mudanças químicas no corpo e você pode se sentir irritado, desmotivado, triste ou ansioso por causa da falta de substâncias que dariam bem-estar. O psiquiatra cuida disso.
Tente simplificar a vida. Baixe aplicativo para não ficar em fila de banco
Evite os dias (início do mês) e os horários de maior movimento nos supermercados.
Ouça rádio no carro ou leia algo no ônibus durante os engarrafamentos, para atenuar a chateação.
Procure fazer percursos que não passem por áreas extremamente poluídas, que, além do mal à saúde física, ainda irritam e deixam a pessoa revoltada.
Sempre que tiver chance, faça uma caminhada para esperar um horário de menor movimento no transporte público, evitando plataformas lotadas.
Vá ao shopping em dias e horários que permitam estacionar sem grande dificuldade.
Arrume um tempo para relaxar, ver uma bela paisagem, espairecer e planejar a vida com calma.