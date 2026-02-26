Mesquitas belas e imponentes que atraem turistas pelo mundo

A fé muçulmana envolve milhões de pessoas em diversos países. E é praticada tanto nas casas como em templos cuja beleza e delicadeza chamam atenção até mesmo de devotos de outras religiões. Veja belas mesquitas espalhadas pelo mundo.Por Flipar
Sheikh Zayed (Emirados Árabes) – Localizada em Abu Dhabi, é uma das maiores do mundo, com capacidade para 40 mil fiéis. Tem mais de 1.000 colunas, 83 cúpulas e 24 candelabros banhados a ouro. Outra atração é o tapete: o maior trançado a mão no planeta.
Hassan II (Marrocos) – Uma das mesquitas com mais bela paisagem do mundo, fica à beira do Oceano Atlântico, na famosa cidade de Casablanca. É a maior mesquita da África e a sétima maior do mundo, para 105 mil fiéis.
Al Haram (Arábia Saudita) -Fica em Meca – cidade sagrada para onde os muçulmanos se voltam durante as orações. Um emblema no Islamismo, pois é nesta mesquita que fica a famosa Kaaba, o local mais sagrado para os muçulmanos, ponto de peregrinação mundial. No Islã, acredita-se que a Kaaba foi construída por Abraão
Al-Nabawi (Arábia Saudita) – Fica na cidade de Medina, uma das mais sagradas para o Islã. É ali que estão sepultados o profeta Muhammad e os califas Bakr e Umar. Tem capacidade para 1 milhão de devotos.
Al-Aqsa (Israel) – Terceiro local mais sagrado do Islamismo, depois de Meca e Medina. Fica em JerusalÃ©m, na Cidade Antiga, e Ã© PatrimÃŽnio Mundial (Unesco). Os muÃ§ulmanos acreditam que Muhammad foi transportado de Meca para Al-Aqsa durante a noite. Tem uma nave central com seis laterais. E cÃºpula folheada a prata.
Sheikh Lotfollah (Irã) – Fica na cidade de Isfahan. Construída entre 1603 e 1619, tem uma cúpula completamente decorada com desenhos típicos da arte iraniana, lembrando delicadas penas de pavão.
Mesquita Azul (Turquia) – Fica em Istambul, cidade que foi capital turca até a queda do Império Otomano (dando lugar a Ancara). Seu nome oficial é Sultão Ahmed, responsável por sua construção no século 17. Curiosamente, o azul não é visto por fora: se refere aos azulejos localizados dentro do templo.
Mesquita dos Omíadas – Umayyad (Síria) – Também chamada de Grande Mesquita de Damasco, fica na capital síria e é um dos locais mais sagrados para os muçulmanos. – local para onde Jesus retornará no fim dos tempos. Nela fica o mausoléu de Saladino. Patrimônio Mundial (Unesco).
Mesquita Faisal (Paquistão) – Fica na capital, Islamabad, e é a maior mesquita do país. Inaugurada em 1986, após dez anos de construção, tem design moderno e tornou-se um marco na cidade. Seu nome é em honra do rei saudita Faisal bin Abdulaziz Al Saud.
Ibn Tulun (Egito) – É a mesquita mais antiga da África, construída no ano 884. É a maior mesquita do Cairo e fica na colina de Gebel Yashkur, compondo uma paisagem urbana em que é rodeada de casas e prédios na capital egícpia. Sua decoração tem estilo Samarra, com uso de estuque e madeira esculpida.
Wazir Khan (Paquistão) – Construída no século 17 na cidade de Lahore. O interior é decorado com afrescos e o exterior tem azulejos no estilo persa kashi-kari. A mesquita tem o túmulo do santo sufi Syed Muhammad Ishaq Gazruni, conhecido como Miran Badshah.
Nusrat Djahan (Dinamarca) – Fica na capital Copenhague e é uma mesquita que foge do padrão tradicional. Construída em 1967, é a primeira mesquita da Dinamarca e foi financiada pela Comunidade Muçulmana Ahmadiyya. Tem capacidade para 120 pessoas. Pequena, mas graciosa.
Menção especial a um caso curioso: Mesquita de Córdoba (Espanha) – Foi erguida durante a dinastia islâmica na Península Ibérica, no local da antiga Basílica de São Vicente de Lérins. Mas em 1236, quando a cidade voltou ao domínio cristão, o templo foi convertido em igreja católica. Ou seja, muitos chamam de mesquita, mas é igreja.
Mesquita de Cristal (Malásia) – Inaugurada em 2008, fica no Parque do Patrimônio Islâmico na ilha de Wan Man, em Terengannu. Mistura tradição com um certo efeito futurista, devido à cúpula e aos minaretes de ferro, num tom cinza-prata que congrega elementos de vidro e cristal, brilhando ao sol.
Qolsharif (Rússia) – Fica em Kazan Kremlin. Construída no século 16, tem elementos renascentistas e predominância das cores azul e branca. Sua capacidade é para 6 mil devotos. E à noite tem iluminação especial, que valoriza a suavidade da arquitetura da nave e dos minaretes.
Mesquita de Xi’An (China) – Não parece, mas é uma mesquita. Foi construída durante a dinastia Ming e tem arquitetura chinesa, mas é dedicada à fé islâmica. Ocupa 12 mil m². Capacidade para mil fiéis.
Mesquita de Ubudiah (Malásia) – Fica em Kuala Kangsar. Inaugurada em 1917, tem estilo arquitetônico indo-sarraceno, com farto uso de mármore branco e uma grande cúpula dourada
No Brasil, a Mesquita Omar Ibn Al-Khatab é a maior que existe. Fica em Foz do Iguaçu (PR). É um templo sunita inaugurado em 1983, numa área de 20 mil m2. Sua arquitetura é inspirada na mesquita de Al-Aqsa que fica em Jerusalém e está nesta galeria.