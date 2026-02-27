Paul Thomas Anderson amplia conquistas por “Uma Batalha Após a Outra”

Mesmo sem levar o troféu de Direção, Paul Thomas Anderson figurou entre os três nomes escolhidos pelos críticos do Vancouver Film Critics Circle Awards, reafirmando o tremendo prestígio de “Uma Batalha Após a Outra”.Por Flipar
O longa associado a Anderson saiu fortalecido ao conquistar Melhor Filme e também Ator Coadjuvante com o renomado Sean Penn. Surge, de fato, como um dos favoritos ao Oscar, onde concorre com o brasileiro “O Agente Secreto”.
Em outras categorias de atuação, Timothée Chalamet venceu por “Marty Supreme”, enquanto Jessie Buckley garantiu o prêmio de Melhor Atriz por “Hamnet”.
Em alta com “Uma Batalha Após a Outra”, Paul Thomas Anderson ganhou mais prêmios pelo longa. No Bafta, além de Melhor Filme, faturou também Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado. Relembre, agora, a carreira do diretor!
Paul Thomas Anderson nasceu em 26 de junho de 1970, em Studio City, Los Angeles, e cresceu imerso em um ambiente no qual o audiovisual fazia parte do cotidiano.
Filho do radialista Ernie Anderson, figura conhecida da televisão americana, ele teve contato precoce com estúdios, gravações e bastidores da indústria.
Após uma breve passagem por cursos de cinema, Anderson abandonou a universidade para se dedicar integralmente à prática cinematográfica.
Em meados da década de 1990, realizou o curta “Cigarettes and Coffee”, que chamou a atenção de produtores e abriu caminho para seu primeiro longa-metragem, “Jogada de Risco”, de 1996.
O filme já apresentava marcas que iriam se tornar recorrentes em sua obra, como personagens à deriva, estruturas narrativas fragmentadas e um interesse profundo pelas contradições morais da vida americana contemporânea.
A consagraÃ§Ã£o veio rapidamente com â??Boogie Nights”, de 1997, um retratoÂ da indÃºstria de conteÃºdos adultos dos anos 1970 e 1980. O filme consolidou sua parceria com Philip Seymour Hoffman.
Em “Magnólia”, de 1999, com Tom Cruise, Anderson ampliou ainda mais seu escopo, entrelaçando múltiplas histórias em uma estrutura narrativa complexa que abordava culpa, redenção, relações familiares e o acaso.
Já nos anos seguintes, o diretor surpreendeu com “Embriagado de Amor”, de 2002, um romance disfuncional e estilizado que revelou um lado mais intimista de sua direção e consolidou sua habilidade em extrair performances inesperadas de seus atores.
A maturidade artística de Paul Thomas Anderson se manifestou de forma contundente em “Sangue Negro”, de 2007, frequentemente apontado como uma de suas obras-primas.
A direção rigorosa e a interpretação monumental de Daniel Day-Lewis consolidaram Anderson como um dos cineastas mais relevantes de sua geração.
“Trama Fantasma”, de 2017, trouxe novamente Daniel Day-Lewis e é apontado como uma das obras mais refinadas de Anderson, centrada em relações de controle, afeto e dependência emocional.
Em 2021, o cineasta lançou “Licorice Pizza”, equilibrando leveza e estranhamento em um retrato afetivo da Califórnia dos anos 1970.
Discreto em relação à vida pessoal, Thomas Anderson mantém há mais de duas décadas um relacionamento com a atriz e comediante Maya Rudolph. Juntos, eles têm quatro filhos.