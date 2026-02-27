Alimentos de pássaros: descubra o que eles adoram comer

Pássaros costumam gostar de certos alimentos naturais e muitas pessoas usam essas opções para atraí-los a quintais, jardins e varandas. Essa prática permite observar as aves de perto e contribui para momentos de contato com a natureza.Por Flipar
O alpiste é um dos alimentos mais oferecidos e apreciados por diversas espécies. Canários, pardais e periquitos costumam consumir os pequenos grãos com facilidade e frequência.
O painço também está entre as sementes favoritas das aves. Periquitos, rolinhas e pequenos pássaros de jardim se aproximam rapidamente quando esse alimento é disponibilizado.
Sementes de girassol são bastante nutritivas e atraem aves maiores. Bem-te-vis, sanhaços e até maritacas costumam se interessar pelos grãos ricos em energia.
O milho, especialmente em grãos ou espigas, é outro alimento muito procurado. Pombos, galinhas e algumas aves silvestres se alimentam com facilidade quando encontram esse cereal.
Frutas maduras, como banana, costumam atrair sabiás e sanhaços. Cortadas em pedaços, elas liberam aroma doce que chama a atenção das aves frugívoras.
A maçã também pode ser oferecida, sempre sem sementes. Pequenos pássaros urbanos apreciam a polpa macia e rica em água, principalmente em dias quentes.
Mamão é uma das frutas mais eficientes para atrair aves coloridas. Sabiás, bem-te-vis e tiês se aproximam com frequência quando a fruta está bem madura.
Goiaba e manga também fazem sucesso entre pássaros frugívoros. Essas frutas doces lembram a alimentação natural encontrada em árvores e quintais.
Arroz cozido sem sal pode ser oferecido em pequenas quantidades. Pardais e pombos urbanos costumam se alimentar facilmente desse alimento simples.
Folhas verdes e pequenos pedaços de legumes também podem complementar a dieta. Algumas aves bicam esses itens em busca de fibras e nutrientes variados.
A Ã¡gua fresca Ã© tÃ£o importante quanto a comida para atrair pÃ¡ssaros. Muitos se aproximam primeiro para beber ou se refrescar antes de procurar alimento.
Oferecer alimentos naturais e sem temperos é essencial para a saúde das aves. Produtos industrializados, sal e açúcar devem sempre ser evitados.
Muitas pessoas ainda mantêm pássaros em gaiolas, prática que por décadas foi comum em casas brasileiras. No entanto, atualmente esse hábito é cada vez mais criticado por questões de bem-estar animal e respeito à vida silvestre.
A criação só pode ocorrer mediante regras específicas, como no caso de espécies domésticas ou aves silvestres devidamente registradas e anilhadas pelos órgãos ambientais competentes. Capturar pássaros na natureza ou mantê-los sem autorização é crime ambiental e pode gerar multa e detenção.
Em algumas regiões, é comum que criadores prendam pedaços de jiló na gaiola para alimentar pássaros, já que o fruto é barato e fácil de oferecer. No entanto, especialistas lembram que ele deve ser apenas complemento ocasional, sempre fresco e sem tempero, além de reforçarem que a alimentação variada e o respeito ao bem-estar das aves são fundamentais.
Especialistas e ambientalistas defendem que o ideal é conviver com as aves livres, preservando seu comportamento natural. A observação em jardins, praças e áreas verdes é uma forma mais ética e sustentável de apreciar sua beleza e seu canto.