Objetos e brinquedos dos anos 1990 que provocam um sentimento de nostalgia

Confira alguns itens que fizeram sucesso na década de 1990 e que, provavelmente, estão na memória de muitos que foram criança nessa época!Por Flipar
O Super Nintendo foi o grande videogame da geração dos anos 90. Era o sonho de consumo de muitos jovens. PlayStation e Xbox, que dominaram o mercado em seguida, só ganharam força no Brasil no começo dos anos 2000.
O Mega Drive, assim como o Super Nintendo, era outra alternativa para os jovens fãs de jogos eletrônicos. Era possível também disputar os jogos deste console no computador.
O Minigame, com jogos de 8 bits, também era um sucesso, com jogos como o “jogo da cobrinha” ou “tetris”. Ao longo dos anos, foram adaptados para os primeiros celulares. Quem nunca aproveitou o celular dos pais para curtir esses jogos?
Todo mundo também tinha um Tamagotchi. Era uma espécie de animal de estimação virtual e era necessário dar comida, banho, carinho e atenção.
Ainda na parte de tecnologia dos anos 90, havia os disquetes. Era um disco de armazenamento, que com o avanço da tecnologia acabou sendo substituído por dispositivos como o pendrive.
Atualmente é possível escutar música em aplicativos pelo celular. Mas, nos anos 90, se você quisesse escutar música no fone de ouvido durante um passeio, precisava de um discman para colocar o CD.
Os relógios “Baby-G” foram uma febre entre as mulheres. Era um acessório que chamava atenção pelo estilo esportivo e jovial.
Outro sucesso entre as meninas era a série de sandálias “Melissa”. havia diversos modelos, sempre feitas de material plástico, com cores variadas.
Tirar onda na escola era ter um “estojão”. O acessório tinha tinha lápis, giz de cera, canetinha, tesoura e muito mais.
Já entre os meninos o sucesso era a linha de bonecos “Playmobil”. Pequenos, movimentavam os braços e as pernas. Os cabelos eram destacáveis e o boneco tinha um sorriso no rosto.
As bolinhas saltitantes também faziam sucesos entre as crianças. Uma dor de cabeça para os pais…
Os Ioiôs também foram uma febre entre as crianças. A Coca-Cola e outras empresas chegavam a fazer campanhas promocionais com o brinquedo para presentear a criançada.
Outro grande sucesso entre as crianças era a “pitchulinha”. O Guaraná chegou a fazer promoções com a “pokebola”, que tinha um “Pokemón” surpresa dentro.
Os Geloucos também foram uma febre entre as crianças. Elas juntavam tampinhas de refrigerante para trocar pelos bichinhos. Eles também foram uma febre entre as crianças.
Outra febre entre as crianças foram os Tazos. Era possível adquirir, principalmente, comprando biscoitos.
Se hoje em dia é possível capturar Pokemón através do celular, nos anos 90 havia como adquiri-los através de cartas.
A pasta de dente da Tandy – pioneira no mercado de creme dental infantil – era a favorita da garotada. A marca ainda existe e é indicada para crianças entre 6 e 9 anos. Mas, na época, chamou atenção porque estava chegando ao mercado (entrou no Brasil em 1989) e o cheirinho conquistou a turma.
O pirulito Push-Pop também fazia sucesso entre as crianças. Era preciso colocar o dedo na parte inferior da embalagem para empurrar, fazendo com o que o pirulito saísse.