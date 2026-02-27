Furacão Melissa, ocorrido em 2025, é eleito o mais potente já registrado no Atlântico

Um relatório divulgado pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) oficializou o Furacão Melissa, de 2025, como o fenômeno meteorológico mais potente já visto no Oceano Atlântico.Por Flipar
O feito foi alcançado por conta dos ventos sustentados de até 190 milhas por hora, o equivalente a cerca de 305 km/h.
Com esse desempenho, o Melissa igualou o recorde do Furacão Allen, ocorrido na região do Caribe em 1980.
Agora, ambos os fenômenos dividem o topo da lista dos mais fortes em termos de vento contínuo no Atlântico.
Logo abaixo aparecem tempestades históricas como o Furacão do Dia do Trabalho de 1935, que causou a morte de mais de 400 pessoas em áreas como Bahamas e Florida Keys.
Gilbert, de 1988, Wilma, de 2005, e Dorian, de 2019, também figuram a lista; todos com picos de vento em torno de 298 km/h.
A pressão atmosférica no centro do sistema caiu para 892 milibares, valor que empata com o registrado em 1935 como o terceiro mais baixo da história da região.
Essa intensidade extrema foi confirmada por uma combinação de dados de satélite, reconhecimento aéreo e medições feitas por aviões especializados em monitoramento de tempestades.
Esse número superou o recorde anterior de 382 km/h registrado pelo Typhoon Megi, em 2010, no Pacífico.
No caso do Furacão Melissa, o sistema se intensificou rapidamente até alcançar a categoria 5, levando à emissão de alertas de risco extremo antes mesmo de atingir terra.