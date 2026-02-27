Estilo de Vida

Espetáculo para o olhar: Lugares supercoloridos encantam os visitantes

Existem várias características que definem lugares ao redor do mundo como espetaculares. Uma delas são as cores vibrantes, capazes de transformar paisagens comuns em verdadeiros espetáculos visuais.

Imagem de Duc Tinh Ngo por Pixabay

Cidades, bairros e vilarejos de vários lugares do planeta mostram como a criatividade humana ou a própria natureza podem criar cenários dignos de um cartão-postal.

Flickr John Fleischman

Pensando nisso, o veículo britânico BBC fez uma seleção dos oito lugares mais coloridos do mundo para se visitar e o FLIPAR traz para você cada detalhe; confira!

Flickr Frank Hukriede

San Miguel de Allende, México: Fundada pelo monge franciscano Juan de San Miguel, esta cidade no estado de Guanajuato foi o primeiro assentamento espanhol da região central do México.

AlejandroLinaresGarcia/Wikimédia Commons

Reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO (2008) e eleita pela Condé Nast Traveler como a “Melhor Cidade Pequena do Mundo”, seu charme está na arquitetura colonial e nas cores vibrantes, especialmente no centro histórico.

Flickr roman korzh

- Imagem de Simon por Pixabay

Desde o século 20, os moradores transformaram a cidade em uma obra de arte a céu aberto, decorando as fachadas das casas com padrões vibrantes e ilustrações que retratam animais, flores, frutas e cenas do cotidiano local.

Imagem de Simon por Pixabay

Tanta beleza e originalidade inspiraram até mesmo os cenários do filme “Encanto” (2021), da Disney.

Reprodução

Valparaíso, Chile: Declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 2003, Valparaíso encanta com seu cenário único no qual o azul do Pacífico encontra as vibrantes cores das casas que cobrem seus 45 morros.

Flickr Gaetan_M

Inicialmente, a arte de rua era apagada pelos moradores, mas com o tempo passou a ser valorizada, levando os próprios donos das casas a convidarem e até pagarem artistas para decorar suas fachadas. Hoje, Valparaíso é considerado um símbolo cultural do Chile.

Flickr Andrey Sulitskiy

La Boca, Buenos Aires, Argentina: O bairro da Boca, em Buenos Aires, surgiu com a fundação da cidade em 1536 e recebeu esse nome por estar na foz do rio Riachuelo.

DerHexer/Wikimédia Commons

A explosão de cores que o caracteriza começou no final do século 19, com a chegada de imigrantes italianos, principalmente de Gênova. Estes imigrantes, sem muitos recursos, construíram casas precárias (chamadas “conventillos”) com madeiras e chapas metálicas disponíveis.

Flickr onas mer

A tradição diz que as cores vibrantes do bairro nasceram da necessidade: os moradores usavam sobras de tintas dos navios do porto para pintar suas casas. O resultado acidental dessa prática econômica criou uma identidade visual única que se tornou marca registrada de La Boca.

Flickr Gustavo Rada

Kinsale, Irlanda: No sul da Irlanda, a encantadora Kinsale — uma pequena cidade litorânea com menos de 6 mil habitantes — parece saída de um conto de fadas.

Flickr Davide Panzeri

Entre ruínas históricas e restaurantes renomados, seu charme está nas ruas medievais estreitas, ladeadas por casas e lojas em cores vibrantes que contrastam com o azul do mar e o verde dos campos irlandeses. Cestas e vasos de flores completam a atmosfera alegre do lugar.

Flickr David Tarifa

Ilha de Burano, Itália: Esta pequena ilha na lagoa de Veneza, na Itália, é formada por quatro ilhas interligadas por pontes. Diferentemente da atmosfera melancólica de Veneza, Burano se destaca por suas casas em cores vibrantes, que criam um cenário alegre e vivo.

Imagem de Ramon Perucho por Pixabay

Por tradição, os moradores repintam suas residências a cada dois anos para manter as fachadas sempre vivas. Além disso, cada casa deve ter uma cor diferente das vizinhas, e qualquer alteração na tonalidade precisa ser autorizada pela prefeitura.

Flickr Caetano Martins

Bo-Kaap, Cidade do Cabo, África do Sul: Com origem no século 18, Bo-Kaap é um dos bairros mais antigos da Cidade do Cabo. Inicialmente habitado por escravizados trazidos da Malásia e Indonésia pelos colonos holandeses, o local era conhecido como “Bairro Malaio”.

SkyPixels/Wikimédia Commons

Após a abolição da escravatura em 1834, os ex-escravizados, agora proprietários de suas casas, transformaram o bairro: pintaram as fachadas, antes brancas, em tons pastéis e vibrantes, simbolizando sua liberdade e independência.

Flickr Jean Michel

Kampung Pelangi, Indonésia: Conhecida como Aldeia Arco-Íris, Kampung Pelangi fica ao sul de Semarang, na ilha de Java. Antigamente chamada de Gunung Brintik, era um bairro marginalizado com casas degradadas.

Reprodução do facebook Euronews Travel

Em 2017, tudo mudou quando o governo indonésio propôs que os moradores pintassem suas casas e ruas com cores vibrantes. A iniciativa transformou a aldeia em um fenômeno turístico e viral nas redes sociais.

Imagem de Ratna Fitry por Pixabay

