Belos templos do Budismo espalhados pelo mundo

Pesquisadores resgataram um acervo com mais de 30 relíquias budistas, datadas de 1.300 anos atrás durante escavação na Tailândia. Entre os objetos, brincos, ornamentos,placa de ouro (esquerda) e liga de chumbo e estanho (direita) representando Buda.Por Flipar
A Tailândia tem templos que são muito visitados pelos turistas em busca de conhecimento sobre a fé budista ou simplesmente para conhecer espaços religiosos e culturais que fazem história.
Os templos budistas são muito mais que locais de culto: são centros espirituais, arquitetônicos e culturais que expressam séculos de tradição, filosofia e arte religiosa.
Espalhados por diferentes países da Ásia e do mundo, esses templos refletem a diversidade das escolas budistas, dos estilos arquitetônicos regionais e das histórias locais.
Veja templos budistas que estão entre os principais do mundo, tanto na Tailândia como em outros países, com seus dados fundamentais e uma breve descrição sobre cada um.
Templo Wat Arun – Bangkok, Tailândia (século XVII, reconstruído no século XIX)
Chamado de “Templo do Amanhecer”, está às margens do rio Chao Phraya e é famoso por sua torre central decorada com porcelanas coloridas. Representa o Monte Meru, centro do universo na cosmologia budista.
Templo Mahabodhi – Bodh Gaya, Índia (século III a.C.) – Construído no local onde Siddhartha Gautama atingiu a iluminação, é considerado o mais sagrado dos templos budistas. Com sua torre piramidal de 55 metros, o templo é Patrimônio Mundial da UNESCO e destino central de peregrinação.
Templo Shwedagon – Yangon, Mianmar (aprox. século VI a.C., reconstruído no século XV)
Segundo a tradição, contém relíquias de quatro Budas, incluindo fios de cabelo de Sidarta. Sua estupa dourada tem quase 100 metros de altura e é coberta com milhares de diamantes e rubis, sendo o principal símbolo espiritual do país.
Templo Borobudur – Java Central, Indonésia (século IX) – Maior templo budista do mundo, foi construído como uma mandala tridimensional. Possui 72 estupas e mais de 2.600 painéis em relevo que retratam a vida do Buda e os ensinamentos do Mahayana.
Templo Todaiji – Nara, Japão (752 d.C.) – Sede da escola Kegon, abriga o Daibutsu, a maior estátua de bronze do Buda Vairocana do mundo. Sua sala principal foi, por séculos, o maior edifício de madeira já construído.
Templo Jokhang – Lhasa, Tibete (c. 652 d.C.) – Principal centro de peregrinação do budismo tibetano, abriga a estátua Jowo Shakyamuni, considerada a mais sagrada do Tibete. É um local de devoção intensa, com peregrinos que se prostram ao seu redor continuamente.
Templo Paro Taktsang – Penhascos de Paro, Butão (1692) – Também chamado de “Ninho do Tigre”, foi construído no local onde o Guru Padmasambhava teria meditado. Fica à beira de um penhasco a 3.000 metros de altitude e é um dos símbolos do Butão.
Templo Byodoin – Uji, Japão (1052 d.C.) – Templo da escola Terra Pura, é famoso pelo Pavilhão da Fênix, que figura nas moedas japonesas de 10 ienes. Sua arquitetura simboliza o paraíso budista e é um exemplo icônico do período Heian.
Templo Shaolin – Dengfeng, China (495 d.C.) – Famoso por ser o berço do kung fu shaolin e do budismo Chan (Zen), une espiritualidade e artes marciais. Está localizado ao pé da Montanha Song, uma das cinco sagradas da China.
Templo Wat Rong Khun – Chiang Rai, Tailândia (iniciado em 1997) – Conhecido como “Templo Branco”, foi idealizado pelo artista Chalermchai Kositpipat. É um templo contemporâneo e simbólico, combinando tradições budistas com arte moderna e crítica social.
Templo Bulguksa – Gyeongju, Coreia do Sul (774 d.C.) – Patrimônio da Humanidade, representa o mundo budista ideal e guarda duas das mais belas pagodes coreanas, Seokgatap e Dabotap. É um símbolo da Era de Ouro do reino de Silla.
Templo Pha That Luang – Vientiane, Laos (original do século III, atual do século XVI)
Maior monumento religioso do Laos, sua estupa dourada representa a soberania do país e é símbolo nacional. Segundo a tradição, guarda uma relíquia do esterno de Buda.
Templo Sanchi – Madhya Pradesh, Índia (século III a.C.) – Complexo que inclui estupas, mosteiros e pilares construídos por ordem do imperador Ashoka. A Grande Estupa de Sanchi é uma das mais antigas estruturas budistas e exibe relevos com cenas da vida do Buda.