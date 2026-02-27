Galeria

Fenômeno raro faz queda d’água virar ‘cascata de fogo’ no Parque de Yosemite, nos Estados Unidos

Todos os anos, durante o mês de fevereiro, um dos espetáculos visuais mais impressionantes do mundo dá o ar da graça no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia.

Por Flipar
Pexels/André Cook

Chamado de “Cascata de Fogo”, o fenômeno pode ser avistado no famoso paredão rochoso conhecido como “El Capitan”.

Reprodução @yosemitenps

A começar pela queda d’água, que não existe em boa parte do ano; na verdade, ela surge temporariamente apenas com o degelo das neves nos picos da Serra Nevada.

Freepik/wirestock

Só quando o volume de água coincide com o ângulo exato da luz do pôr do sol, a cachoeira reflete tons que lembram chamas escorrendo pela rocha.

Reproduc?a?o/X/@skeletonking984

Em 1973, o fotógrafo de vida selvagem Galen Rowell registrou a imagem que popularizou o fenômeno e projetou Yosemite como um dos cenários naturais mais impressionantes do mundo.

Wikimedia Commons/Wcwoolf

O Parque Nacional de Yosemite é um dos parques nacionais mais famosos do mundo e um dos maiores símbolos da preservação ambiental nos Estados Unidos.

Pexels/gali

Localizado na região montanhosa da Serra Nevada, o parque ocupa uma área de mais de 3 mil km² e é reconhecido por suas formações rochosas monumentais, cachoeiras e florestas de sequoias gigantes.

max pruvost/Unsplash

Criado oficialmente em 1890, Yosemite teve papel fundamental no movimento de conservação ambiental norte-americano, influenciando políticas de proteção de áreas naturais.

Wikimedia Commons/King of Hearts

Em 1984, foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO, devido à sua importância geológica e ecológica.

Pexels/Zsolt Palatinus

Além do El Capitan, outro destaque é o Half Dome, formação rochosa de topo arredondado que se tornou um dos cartões-postais do parque.

Tuxyso/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

No vale central, o Yosemite Valley concentra algumas das paisagens mais fotografadas, com prados, rios e quedas d’água como a Yosemite Falls, uma das mais altas da América do Norte.

Reprodução/Amazing Places on Our Planet

Veja Mais