Os atóis mais impressionantes do mundo; conheça essa formação natural

Mais de 70% da superfície da Terra é coberta por água. No entanto, em oceanos, existem os famosos atóis, que representam ilhas oceânicas em forma de anel com estrutura coralínea e de outros invertebra­dos. Elas, portanto, constituem em seu in­terior uma lagoa, sem nenhuma aparente conexão com as rochas da Crosta.

Por Flipar