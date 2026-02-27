Galeria

Urbanismo com arte: Azulejos embelezam fachadas e interiores mundo afora

Os azulejos originaram-se na Mesopotâmia, cerca de 4.000 a.C., como peças de cerâmica decorada usadas em paredes e pisos. A técnica evoluiu na Pérsia, sendo influenciada pela cultura islâmica com o uso de padrões geométricos.

Por Flipar
Herbert karim masihi/Creative Commons

Durante a Idade Média, difundiram-se pela Península Ibérica, especialmente em Portugal e Espanha, onde ganharam destaque.

LusitanaWikimédia Commons

Azulejos são fabricados com argila, que é moldada, seca e queimada em altas temperaturas. Recebem uma camada de esmalte cerâmico para obter cores e padrões antes da segunda queima. Podem conter materiais como sílica, feldspato e minerais que conferem resistência e brilho.

- Reprodução de Youtube

A produção em larga escala gera empregos e contribui para economias locais e nacionais. O comércio global de azulejos movimenta bilhões de dólares devido à alta demanda. O setor está sempre inovando em tecnologia e sustentabilidade na produção.

- Divulgação

Os azulejos sÃ£o suportes para expressar desenhos, narrativas e padrÃµes artÃ­sticos. Artistas famosos, como Athos BulcÃ£o no Brasil e Antoni GaudÃ­ (foto) na Espanha, usaram-nos em obras icÃŽnicas.

DivulgaÃ§Ã£o

Suas técnicas combinam funcionalidade e estética, permitindo múltiplas formas de expressão. Em Portugal, contam histórias e retratam cenas históricas ou religiosas em fachadas e interiores

- Joaomartinho63/Wikimédia Commons

No mundo islâmico, são usados para criar ornamentos complexos, refletindo a riqueza cultural.

Flickr Zygmunt Borowski

SÃ£o resistentes Ã  umidade, tornando-os ideais para revestir cozinhas, banheiros e fachadas. Facilmente lavÃ¡veis e durÃ¡veis, sÃ£o opÃ§Ãµes econÃŽmicas de longa vida Ãºtil.Isolam calor e podem ser usados como elemento decorativo e funcional ao mesmo tempo.

DivulgaÃ§Ã£o

PORTUGAL – O país é mundialmente reconhecido pelos azulejos azuis e brancos, que adornam fachadas, igrejas e estações de trem.

Flickrs Vítor Ribeiro e Generoso Mrack, Divulgação

ESPANHA – A Andaluzia apresenta azulejos decorados com motivos geométricos e arabescos, herança islâmica.

Flickrs Scott O'Kelley,emptyseas , jimsawthat e Richardr

IRÃ – Mesquitas e palácios históricos possuem azulejos intrincados com padrões florais e cores vibrantes.

Reprodução do @menavisualss, @Dr_TheHistories, @NEsfahanni, @Tales_of_Iran, e @BaytAlFann

TURQUIA – A Mesquita Azul, em Istambul, é conhecida por seus azulejos Iznik azuis e brancos.

Reprodução do X @archaeologyart

BRASIL – No Brasil colonial, os azulejos portugueses foram usados em igrejas, conventos e casarões, como em Salvador e Olinda.

Flickrs Dave Lonsdale, Frans Harren, Secult-PE/Fundarpe e Divulgação

São Luís é um dos maiores exemplos da tradição portuguesa de azulejos no Brasil. Suas fachadas, principalmente no Centro Histórico, são revestidas por azulejos que datam do século XVIII e XIX. Essas peças não apenas decoram, mas também ajudam a proteger os edifícios do intenso calor e da umidade do clima local.

Reprodução do X @johntologia e @sacha_faria

A cidade é conhecida como a “Cidade dos Azulejos”, pois possui uma das maiores coleções de azulejos em edifícios coloniais da América Latina. A utilização dos azulejos também reflete o sincretismo cultural, com influências portuguesas e tropicais adaptadas à realidade brasileira.

Ajmcbarreto/Wikimédia Commons e Reprodução de Redes Sociais

Os azulejos em São Luís representam a preservação do patrimônio histórico e cultural e fazem parte da identidade visual da cidade. A riqueza desses revestimentos foi um dos fatores que levou a cidade a ser reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO em 1997.

Flickr Luana Lazarini

ITÁLIA – A região de Amalfi tem azulejos coloridos em fachadas e decorações artesanais.

-Flickr Stephen Pond

ÍNDIA – O Taj Mahal apresenta mosaicos detalhados que incluem azulejos entre pedras preciosas.

Reprodução do X @BaytAlFann, @GeomeTribal e @mukhoty

TUNÍSIA – Casas e pátios em Túnis têm azulejos com padrões islâmicos, usados em muros e fontes.

Reprodução do X @10Best

MÉXICO – O estado de Puebla se destaca com azulejos Talavera, pintados à mão em tons vibrantes.

AlejandroLinaresGarcia wikimedia commons

HOLANDA – Azulejos Delftware imitam o estilo português, mas trazem cenas de paisagens e marinas.

- Reprodução do X @Stone_City, @PaperHaveli, @Edwardian_Days e @DelftTreasures, @gabardine e @NouveauDeco

VIETNÃ – Mosaicos decorativos enfeitam templos budistas e tumbas da realeza em Hu?.

Flickr Gypsy Cowboy., Andy, Mike Gadd e lightwrite

EGITO – Decorações de mesquitas utilizam azulejos com inscrições árabes e padrões geométricos.

Reprodução do X @Haqiqatjou, @Ahmetozturkmahi, @metmuseum e @runswstilettos

CHINA – Usados na arquitetura imperial e templos, com detalhes pintados à mão.

Flickr Matris, Susan Hardman e Reprodução do X @ChinaDaily

GRÃ?CIA – Azulejos tradicionais enfeitam igrejas e casas brancas nas ilhas gregas, como Santorini.

Flickr Martha Hamilton, ReproduÃ§Ã£o do X @1962Wren, @ArysPan e @HistoricMosques

Veja Mais