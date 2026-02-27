Leguminosas que rendem bolinhos fartos e saborosos

Algumas leguminosas são ótimas para o preparo de bolinhos tanto para as refeições tradicionais como para aperitivos em encontros de família ou amigos.Por Flipar
Uma das principais leguminosas para esse tipo de culinária é o grão-de-bico, que dá uma textura e uma consistência adequadas para o preparo. O grão de bico é utilizado para fazer o delicioso e famoso falafel.
O falafel é simples de fazer e é muito apreciado. O importante é deixar os grãos-de-bico de molho em água por 12 horas. E depois secar bem para misturar no processador com cebola, alho, coentro (ou salsinha), cominho, coentro em pó, sal, pimenta-do-reino e fermento.
O melhor é não permitir que vire um purê, mas sim deixar de uma maneira que tenha alguns pequenos pedaços. A fritura deve ser em óleo bem quente
Rico em proteínas, fibras, vitaminas e minerais, o grão-de-bico é amplamente utilizado na culinária de várias culturas, especialmente na dieta mediterrânea, indiana e da Ásia
Ele é conhecido por seu sabor suave e textura amanteigada quando cozido. Alem de bolinho, também é frequentemente usado em pratos como hummus (pasta de grão-de-bico), saladas, sopas e ensopados.
Além de ser nutritivo, o grão-de-bico é uma excelente fonte de energia, ajudando na sensação de saciedade, sendo uma escolha comum para dietas vegetarianas e veganas devido ao seu alto teor de proteínas.
Veja agora outras leguminosas que também rendem bons pratos de bolinhos, preparados com o acréscimo de temperos que variam conforme o grão.
Feijão preto: Muito usado em bolinhos vegetarianos ou veganos, o feijão preto oferece um sabor intenso e combina bem com temperos como alho, cebola e cominho.
Feijão branco- O feijão branco tem uma textura suave e cremosa que se mistura bem com outros ingredientes. Além disso, é rico em proteínas e fibras, ajudando a criar bolinhos nutritivos e saborosos.
Feijao fradinho- Muito usado no acarajé, o feijão-fradinho tem uma textura que forma uma massa densa e fácil de fritar. É rico em ferro, proteínas e fibras, além de ser muito saboroso quando misturado com temperos como cebola e alho.Pode render, inclusive, um bolinho de feijoada, que também pode ser feito com outros tipos de feijão.
Lentilha: A lentilha, especialmente a vermelha ou marrom, é ótima para fazer bolinhos que ficam macios por dentro e crocantes por fora.
Ervilha: As ervilhas podem ser usadas tanto frescas quanto secas para bolinhos de sabor suave, combinando bem com ervas frescas.
Fava: É usada em várias receitas mediterrâneas e do Oriente Médio para fazer bolinhos, como o ta’ameya, uma variação egípcia do falafel.
Soja – A soja é extremamente rica em proteínas, o que a torna uma excelente base para bolinhos nutritivos. Ela tem uma textura que permite formar bolinhos firmes e é uma opção versátil que pode ser temperada de várias maneiras.
Tremoço – O tremoço é uma leguminosa rica em proteínas e fibras, com uma textura que, após ser cozida e triturada, forma uma massa firme para moldar bolinhos. Ele tem um sabor neutro, o que permite a adição de vários temperos.
Esses bolinhos feitos com as leguminosas são excelentes alternativas aos bolinhos mais populares, feitos com batata, por exemplo. Porém, cabe lembrar que frituras não devem ser consumidas regularmente, pois não são saudáveis.
Mas, para refeiÃ§Ãµes eventuais , eles sÃ£o bem-vindos. E fazem sucesso como aperitivos, para a reuniÃ£o entre amigos. AlÃ©m das leguminosas, os cereais tambÃ©m rendem bons bolinhos. Aproveitar o arroz que ficou na geladeira para preparar bolinhos Ã© uma forma de usufruir do alimento sem desperdÃcio. O bolinho de arroz pode levar queijÃ£o parmesÃ£o e fica delicioso.