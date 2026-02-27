SOS é símbolo de socorro reconhecido no mundo inteiro; saiba sua origem

O dia 1º de julho marca a introdução de um símbolo de pedido de socorro que se tornou mundialmente popular: o SOS. Foi em 1908 que ele começou a existir.Por Flipar
Quando no formato de código Morse, esse sinal é grafado (? ? ? ??? ??? ??? ? ? ?) e transmitido segundo esse padrão.
O SOS teve origem nos regulamentos de rÃ¡dio marÃtimo do governo alemÃ£o em 1Âº de abril de 1905. Foi aprovado pela ConvenÃ§Ã£o Internacional de Radiotelegrafia em 1906, apenas como sequÃªncia de sinais, sem forma de abreviaÃ§Ã£o. Em 1908, tornou-se o SOS que ate hoje todos conhecem. Popularmente, uma espÃ©cie de Save Our Souls (Salve nossas almas).
O SOS (às vezes grafado com pontos – S.O.S) é um símbolo conhecido no mundo inteiro, com a facilidade de ser um ambigrama, visto da mesma forma se estiver de cabeça para baixo ou de trás para frente. Tem sido usado largamente para pedidos de socorro , inclusive, por pessoas comuns, pela facilidade de entendimento da expressão.
Os símbolos – sejam desse tipo, usados de forma prática no dia a dia, sejam cercados de misticismo e superstições – permitem uma comunicação visual rápida, representando ideias, conceitos ou emoções. Confira agora o significado de símbolos populares!
Flor-de-Lis: O símbolo foi adotado pela realeza francesa no século XII. Ele foi usado no brasão de armas dos reis da França e também em outros símbolos da monarquia. Há teorias que associam a flor-de-lis à pureza e renovação.
Ankh: O Ankh era usado na arte e na escrita egípcias para representar a palavra “vida” e, por extensão, como um símbolo da própria vida. Acredita-se que o símbolo tenha surgido na Quinta Dinastia do Egito, por volta de 2500 aC.
OM: Acredita-se que a origem do OM remonte à época dos Vedas, antigos textos sagrados do hinduísmo. É um dos símbolos mais antigos do mundo e costuma ser associado à Essência Primordial da Vida.
MjÃ¶lnir: Na mitologia nÃ³rdica, o MjÃ¶lnir Ã© o sÃmbolo que representa a forÃ§a e a proteÃ§Ã£o do deus Thor. AlÃ©m disso, ele costuma ser usado como um amuleto ou talismÃ£ para proteÃ§Ã£o e boa sorte.
Trevo: Na mitologia celta, o trevo é um símbolo sagrado. Os druidas, os sacerdotes e conselheiros dos celtas acreditavam que o trevo de quatro folhas era um sinal de boa sorte. Para eles, cada folha representava um aspecto da vida: fé, esperança, amor e sorte.
Caduceu: O caduceu é um símbolo antigo que representa o equilíbrio e a harmonia entre duas forças opostas. É composto por duas serpentes que se entrelaçam em torno de um bastão. Acredita-se que tenha surgido na Grécia antiga, por volta de 2000 aC.
Ichthys: Também conhecido como “peixe de Jesus”, o Ichthys é um dos símbolos mais antigos do cristianismo. Nele, tem uma frase em grego que significa “Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador”.
Paz Hippie: Também conhecido como “Símbolo da Paz”, é o símbolo universal de paz e amor. Foi criado em 1958 pelo artista gráfico britânico Gerald Holtom, como logotipo da Campanha pelo Desarmamento Nuclear, na Grã-Bretanha.
Pomba da paz: A origem da pomba da paz remonta à Bíblia, no Livro de Gênesis. No fim do Dilúvio, Noé enviou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e o bicho voltou com um ramo de oliveira no bico, sinal de que a paz havia sido restaurada na Terra.
Olho da Providência: Em várias culturas costuma ser interpretado como a representação da divina providência, o olho de Deus observando a humanidade.
Suástica: A suástica é um símbolo muito antigo, que foi utilizado por várias culturas diferentes, ao longo de cerca de cinco mil anos. Antes de ser associado ao Nazismo, a suástica era usada para boa sorte, prosperidade, bem-estar e paz.
Mau Olhado: O símbolo do mau olhado mais comum é o olho grego. Acredita-se que o objeto pode proteger o portador de energias negativas, como a inveja. É usado por várias culturas ao redor do mundo, como na Turquia, Grécia, Egito, Oriente Médio e sul da Europa.
Foice e Martelo: É um símbolo comunista que representa a união da classe trabalhadora, incluindo os camponeses e os trabalhadores industriais. Foi criado na Rússia, após a Revolução de Outubro de 1917.
Triquetra: Acredita-se que o símbolo tenha surgido na Europa, há cerca de 5.000 anos. Na cultura celta, a triquetra representa a tríade divina, ou as três faces da Deusa Mãe. As três pontas representam as três fases da vida: nascimento, vida e morte.
Cruz: Um dos símbolos mais antigos do mundo, a cruz foi encontrada em artefatos de várias culturas, incluindo a neolítica Vinca, na Europa, a civilização egípcia e a civilização chinesa. Na cultura egípcia, era um símbolo de vida e ressurreição. No cristianismo, representa redenção e salvação.
Pentagrama: A origem é multifacetada e possui diversos significados a depender da cultura a qual está associado. Costuma ser ligado ao ocultismo, magia e feitiçaria e pode ser tido como um símbolo de poder e domínio. Também está muito presente na cultura popular, como no heavy metal.
Yin e Yang: O símbolo foi encontrado em artefatos da cultura chinesa da dinastia Shang, que governou de 1600 a 1046 a.C. Costuma representar a dualidade da natureza. O ponto da cor oposta indica que um lado não pode existir sem o outro.
Estrela de Davi: Na cultura judaica, a estrela de Davi é um símbolo sagrado que representa a união do céu e da terra. Os dois triângulos opostos representam os dois mundos, o espiritual e o material.
PI: O símbolo foi criado pelo matemático inglês William Jones, em 1706. Ele usou a letra grega ?, que é a primeira da palavra que significa “perímetro”. Tempos depois, o PI foi adotado por matemáticos e cientistas em todo o mundo.
Coração: A origem do símbolo do coração é um mistério, mas acredita-se que ele tenha sido encontrado primeiro em artefatos da Europa, como cartas de baralho e poemas de amor.
A Estrela e o Crescente: Na cultura sumÃ©ria, o crescente era um sÃmbolo da deusa Inanna, a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. A estrela era um sÃmbolo do deus Anu, o deus do cÃ©u. No IslÃ£, o sÃmbolo ficou popular no sÃ©culo 11, durante o domÃnio do ImpÃ©rio Otomano.
Ãguia BicÃ©fala: Assim como vÃ¡rios sÃmbolos dessa lista, a Ãguia BicÃ©fala estÃ¡ presente em vÃ¡rias culturas e pode ter inÃºmeras associaÃ§Ãµes. Na cultura babilÃŽnica, Ã© ligada Ã deusa da guerra e da fertilidade; na babilÃŽnica, Ã divindade da sabedoria e da luz.
Mandala: A palavra mandala vem do sânscrito e significa “círculo” ou “objeto em forma de disco”. Ela é uma figura geométrica que representa a totalidade, a unidade e o equilíbrio.
Caveira: Em algumas culturas, como a romana, as caveiras eram usadas em rituais funerários e eram vistas como um lembrete da inevitabilidade da morte. Na cultura egípcia, a caveira era usada em artefatos fúnebres, como múmias e sarcófagos.
Árvore da vida: Na cultura mesopotâmica, a árvore da vida era um símbolo da fertilidade e da renovação. Na cultura egípcia, ela era associada ao deus Osíris, o deus da vida após a morte.
Fênix: O mito da fênix é encontrado em várias culturas, incluindo a egípcia, a grega, a romana e a chinesa. Na cultura egípcia, era conhecida como benu, uma ave sagrada que era associada ao Rá, o deus Sol. Também é associada à renovação e ao renascimento.
Esquadro e compasso (Maçonaria): É composto pelo esquadro, associado à justiça, ordem e equilíbrio e o compasso, ligado à prudência, moderação e circunspecção. Os dois juntos simbolizam harmonia e fraternidade.