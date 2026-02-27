O dom natural da camuflagem de certos animais

Camaleão – Qual é o animal mais famoso por ter a “arte” de se camuflar? Pois bem, você pode perguntar para 100 pessoas, que a resposta de quase todas elas será o camaleão. Isso porque essa é a habilidade principal deles, já que controlam a concentração de pigmento nas células de sua pele e, desta forma, alteram a sua cor para ficar semelhante ao ambiente.