Shipbroker: profissão pouco conhecida tem mercado aberto

“O grande diferencial da WSB é nossa capacidade de auxiliar em todo o projeto, desde assessorar os clientes com nossa engenharia ou inteligência em fases preliminares, até o auxílio nos processos licitatórios e acompanhamento das operações offshore. Não existe uma formação específica para ser um Shipbroker, mas sim um longo caminho de aprendizado a ser percorrido”, acrescenta o shipbroker Raphael Montes.