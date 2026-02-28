Evite problema: saiba afastar abelhas com medidas simples e substâncias naturais

Ataques de abelhas têm sido comuns em diversas partes do Brasil. E as colmeias se formam, principalmente, em árvores, assustando quem mora nas proximidades.Por Flipar
As abelhas africanas, que se amontoam nos galhos e nos troncos, são conhecidas por atacarem com alguma facilidade e por ficarem furiosas caso alguém tente mexer na colmeia.
Ataques de abelhas são perigosos porque, dependendo da intensidade das picadas e do organismo da vítima, esses casos podem até ser fatais.
Porém, as abelhas são essenciais para a polinização de muitas plantas, incluindo diversas culturas alimentícias. Elas ajudam a manter a biodiversidade ao garantir a reprodução de várias espécies vegetais.
Sem as abelhas, o equilíbrio ecológico e a produção de alimentos estariam em grave risco. Por isso, é necessário que haja uma maneira natural que evitar os ataques das abelhas, sem práticas para exterminá-las.
Veja agora algumas recomendações para evitar a entrada de abelhas dentro de casa. Primeiro, conheça as plantas que agem como repelentes e saiba como mantê-las.
São elementos naturais com substâncias que ajudam na prevenção dos ataques, pois têm propriedades que servem como desestímulo para a aproximação dos insetos.
Louro – Possui compostos como eugenol, que têm propriedades aromáticas repelentes para as abelhas. Seu cheiro intenso pode ser incômodo e interferir na comunicação entre elas. Também pode bloquear sinais químicos essenciais para suas interações.
Quem plantar louro não precisa regar muitas vezes. É uma espécie habituada a pouca umidade.
Hortelã – Contém mentol, que exala um aroma fresco e penetrante, desconfortável para abelhas. Esse cheiro interfere na capacidade de localização delas. O cultivo de hortelã em áreas estratégicas é usado para afastar insetos de forma natural. O vaso deve ficar junto a janelas e varandas bem iluminadas e protegidas de ventos fortes.
Menta – É rica em mentol e óleos essenciais que irritam os sentidos das abelhas. Seu aroma forte pode mascarar odores florais, confundindo os insetos. Por isso, é usada como um repelente natural eficiente. Não se dá bem nem com seca nem com solos encharcados. Precisa ver se a terra está úmida e, quando secar, aí é preciso regar logo.
Jasmim – Apesar de ter um aroma doce, o jasmim possui componentes que algumas espécies de abelhas evitam. Seu cheiro, dependendo da intensidade, pode ser interpretado como desagradável. No entanto, nem todas as abelhas são repelidas por ele. Essa planta deve ser molhada de duas a três vezes por semana e devem ser feitas em abundância
Citronela – Seu odor cítrico mascara os feromônios das abelhas, tornando a localização do alimento ou colmeia mais difícil. É muito utilizada em velas e sprays repelentes. Essa planta precisa de bastante sol. Bote em local exposto. E regue uma vez por dia, mas sem encharcar.
Uma vela de citronela costuma ser indicada para a prevenÃ§Ã£o da entrada de abelhas em casa. E a citronela Ã© famosa, principalmente, por seus Ã³leos essenciais que afastam insetos, incluindo as abelhas.
Portanto, certos óleos também agem para afastar abelhas, não apenas de citronela. Pode-se usar um borrifador para proteger o ambiente. E, além de evitar abelhas, eles também têm propriedades terapêuticas. Veja outros úteis:
Óleo de menta – Concentrado em mentol, tem um cheiro extremamente forte que incomoda as abelhas. Ele interfere em sua comunicação olfativa e senso de navegação. É amplamente utilizado para repelir vários tipos de insetos. E ainda faz bem à saúde humana. Refrescante e revigorante, tem ação antimicrobiana, adstringente, analgésica e antiinflamatória, além de estimular a circulação do sangue.
Óleo de cravo – É rico em eugenol, que é tóxico para muitos insetos, incluindo as abelhas. Seu cheiro pungente atua como um dissuasor, impedindo a aproximação. Também é eficaz em áreas pequenas por ser concentrado. Para as pessoas, possui propriedades analgésicas, antissépticas, fungicidas, anti-inflamatórias e antivirais.
Óleo de eucalipto – Possui um aroma fresco e forte que confunde os sistemas olfativos das abelhas. Ele contém cineol, um composto que afasta diversos insetos. É usado como ingrediente em produtos repelentes devido à sua eficácia. O melhor dos óleos para problemas respiratórios, por ser antisséptico, expectorante e antiespasmódico.
Quem quiser pode instalar telas nas janelas e na varanda para conter os insetos (mas com buracos bem fininhos, por onde não passem os bichos).
Quem tem piscina deve manter coberta para não deixar a água exposta. Assim, não atrai insetos de forma geral.
Em caso de picada de abelha, a pessoa pode usar uma bolsa térmica com gelo no ponto da picada. Mas não deixe de procurar o médico.
Certas pessoas têm alergia a abelha e só descobrem quando são picadas. Além disso, o ferrão é doloroso. Então, cuidado!