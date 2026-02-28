Diferentes tipos de ninhos: abrigo e proteção

Quando alguém pede para imaginar um ninho, a imagem tradicional vem à mente. Mas existem diversos tipos curiosos pelo mundo. Os ninhos são estruturas construídas por animais, principalmente aves, para abrigar e proteger seus filhotes. Eles servem para evitar o acesso de predadores e para permitir o desenvolvimento das crias.

Por Flipar