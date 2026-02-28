Mamífero com escamas de queratina, pangolim é perseguido e fica à beira da extinção

Entre as florestas silenciosas da Ásia e da África, um pequeno mamífero vive de forma tão discreta que muitos nem sequer sabem de sua existência. Com o corpo coberto por escamas, hábitos noturnos e movimentos lentos, o pangolim parece uma criatura saída de um conto fantástico.

Por Flipar