Comédia com Daniel Radcliffe é apontada como a melhor de 2026

Longe da sombra de Harry Potter, Daniel Radcliffe vive seu projeto mais celebrado na TV com “The Fall and Rise of Reggie Dinkins”, comédia exibida pela NBC. Ela foi criada por Tina Fey, Robert Carlock e Sam Means e é um sucesso.Por Flipar
Afinal, alcançou 100 por cento de aprovação no Rotten Tomatoes e vem sendo chamada de “a melhor nova série de TV de 2026” pela Esquire. O humor afiado e a química do elenco explicam o sucesso, mas ainda não há estreia confirmada no Brasil.
A trama acompanha um ex-astro de futebol americano vivido por Tracy Morgan, Reggie. Ele tenta reconstruir sua imagem com ajuda de um cineasta interpretado por Radcliffe, Arthur Robin, que vai morar na mansão de Reggie para produzir um documentário.
Veja curiosidades sobre a vida e a carreira dele! Natural de Londres, capital da Inglaterra, Daniel Jacob Radcliffe nasceu em 23 de julho de 1989. É filho único de Marcia Jeannine Gresham e e Alan George Radcliffe, que também atuavam quando crianças.
Ele teve seu primeiro contato com a atuação em peças escolares. Aos 10 anos, deu seus primeiros passos profissionais no telefilme “David Copperfield” (1999).
Sua carreira nos cinemas de fato tem início aos 11 anos, quando foi escalado para “Harry Potter e a Pedra Filosofal” (2001). A franquia, composta por oito filmes entre 2001 e 2011, transformou Radcliffe em uma das estrelas mais populares do mundo.
A série foi um enorme sucesso de crítica e público, arrecadando mais de 7 bilhões de dólares nas bilheterias e se tornando uma das franquias cinematográficas de maior arrecadação de todos os tempos.
Após o sucesso de Harry Potter, Radcliffe procurou diversificar seu portfólio de atuação. Ele estrelou o thriller sobrenatural “A Mulher de Preto” (2012) e teve papéis em filmes como “Versos de Um Crime” (2013).
Radcliffe também protagonizou a comédia romântica “Será Que?”, lançada em 2013. Outros filmes em que ele participou na era pós-Harry Potter foram: a comédia/terror “Amaldiçoado” (2013), “Descompensada” (2015) e “Victor Frankenstein” (2015).
Em 2016, interpretou um morto-vivo no filme “Um CadÃ¡ver Para Sobreviver”, da prestigiada produtora A24. Contudo, foi no teatro que Radcliffe se consolidou como um ator consagrado, estrelando diversas peÃ§as de sucesso pelo mundo.
Em 2014, ele protagonizou a peça “How to Succeed in Business Without Really Trying” na Broadway, recebendo elogios da crítica por sua performance cômica e carismática.
Em junho de 2024, o ator faturou seu primeiro Tony Award, principal prêmio do teatro. A cerimônia foi realizada no dia 16/06, em Nova York.
Ele foi premiado na categoria de “Melhor Atuação de um Ator em Papel de Destaque em Musical” pela peça “Merrily We Roll Along”.
“Vou falar rápido e tentar não chorar… Esta foi uma das melhores experiências da minha vida”, disse o ator em seu discurso de agradecimento.
O musical é uma nova versão da peça de 1981, escrita por Stephen Sondheim e George Furth, que teve uma breve temporada de apenas 12 dias. Esta foi a quinta peça de Radcliffe na Broadway.
Em 2023, ele havia recebido sua primeira indicação ao Emmy (principal prêmio da TV) por sua interpretação em “Weird: The Al Yankovic Story”.
Fora das telas e dos palcos, Radcliffe é conhecido por sua humildade e dedicação a várias causas filantrópicas. Por anos, ele tem apoiado organizações como “The Trevor Project”, que oferece serviços de intervenção em crises e prevenção ao suicídio para jovens LGBTQ+.
Além disso, Radcliffe costuma se abrir publicamente sobre suas lutas pessoais, incluindo a batalha contra o alcoolismo, que perdurou até meados de 2010.