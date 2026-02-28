As aves mais espertas do mundo: espécies que surpreendem ao imitar a fala humana

Papagaio-cinzento – Nativo de regiões da África ao sul do Saara, é considerado uma das aves mais inteligentes do mundo e hoje está ameaçado de extinção. Mede cerca de 33 cm e se destaca pela habilidade de imitar sons e palavras com grande precisão. Em cativeiro, pode viver de 40 a 60 anos; na natureza, a média é de cerca de 23 anos.