As aves mais espertas do mundo: espécies que surpreendem ao imitar a fala humana

Não é de hoje que papagaios chamam atenção pela capacidade de imitar sons humanos e pela inteligência, que os coloca na lista dos animais mais espertos do planeta. Outras aves também se destacam – e você vai ver nessa galeria – mas nenhuma tem a mesma fama dos papagaios nessa questão.Por Flipar
Na Turquia, dois papagaios chegaram a ser “ouvidos” como testemunhas num processo de divórcio. O jornal “Today” divulgou que as aves revelaram a infidelidade da mulher. O marido pediu a separação e entrou na justiça. Os papagaios, então, foram levados para o tribunal.
Pagagaios atraem estudos em diversas universidades. Em 2023, pesquisadores da Northeastern University, nos Estados Unidos, ensinaram papagaios a chamarem uns aos outros e a interagirem em chamadas de vídeos.
O estudo também envolveu outras espécies de pássaros e os resultados foram surpreendentes. Dos 18 pássaros selecionados, 15 completaram o teste, com 147 “conversas”.
Em julho de 2022, ocorreu um outro fato curioso nos Estados Unidos. Um casal ‘acusou’ o papagaio de soltar o canguru de estimação da família, na Louisiana.
O marsupial, chamado Baxter, foi visto andando pelas ruas e acabou sendo recuperado e levado de volta para casa. Mas o fato acabou chamando atenção das autoridades para o fato de a família ter um canguru, animal exótico que não pode ser criado em ambiente doméstico.
Uma dor de cabeça que começou quando um dos papagaios da casa, chamado Thor, aprendeu a abrir fechaduras. Segundo o casal, foi Thor que soltou Baxter. Veja agora algumas aves que chamam atenção por serem “falantes”.
Periquito-de-colar indiano – Conhecido pelas cores vibrantes e pela faixa de plumagem no pescoço que lembra um colar, é uma ave elegante e muito observada em áreas urbanas e florestas. Mede cerca de 40 cm e pode ter envergadura de asas de até 50 cm. Inteligente e adaptável, apresenta expectativa de vida que pode chegar a 60 anos.
Ele consegue articular cerca de 250 palavras e apresenta grande facilidade para reproduzir sons do ambiente. Sua voz é bastante estridente, característica que o diferencia de muitas outras aves . A capacidade de imitação é notável e, com estímulos constantes, pode ampliar ainda mais o repertório sonoro.
Papagaio-ecletus – Nativo da Nova Guiné e de ilhas próximas da Oceania, chama atenção pelo dimorfismo: os machos são verdes e as fêmeas, vermelhas e azuladas. Muito inteligente e sociável, aprende sons com facilidade. Em cativeiro, pode viver entre 30 e 50 anos, exigindo cuidados constantes.
Eles aprendem palavras e sons que escutam ao redor e, em alguns casos, chegam a decorar músicas inteiras com surpreendente precisão. A habilidade de imitação é tão refinada que muitos conseguem reproduzir entonações e ritmos com perfeição. Assim, não raro enganam os próprios donos com vozes melodiosas e cheias de expressão.
Papagaio-de-nuca-amarela – Pássaro presente em áreas da Amazônia, também é encontrado no México e em países da América Central. Destaca-se pela inteligência e pela facilidade em imitar sons e palavras humanas. Em boas condições, pode viver até 60 anos, tornando-se um companheiro de longa duração.
Sua capacidade de aprender palavras e reproduzi-las é impressionante, mas geralmente se concentra nas vozes mais próximas do convívio diário. Costuma imitar principalmente o dono e pessoas da casa, criando um repertório ligado ao ambiente familiar.
Periquito-australiano – Espécie originária da Austrália, mede cerca de 18 cm e é conhecida pelo temperamento ativo e sociável. Popular como ave de companhia, pode aprender a imitar sons e até algumas palavras. Em média, vive entre 5 e 10 anos, dependendo dos cuidados e do ambiente.
Esses papagaios conseguem imitar com precisão diversos sons do ambiente, além de vozes dos mais variados timbres. Tal aptidão pode se explicar pela emissão de sons variados que servem de alarme quando estão na natureza.