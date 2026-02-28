Plantas que podem intoxicar os seres humanos

Plantas perigosas têm toxinas que causam irritações, intoxicações e até morte, por contato ou ingestão. Para evitar contaminação, é importante identificá-las, usar luvas ao manuseá-las e mantê-las fora do alcance de crianças e animais. Se houver exposição, deve-se lavar a área afetada e procurar ajuda médica imediatamente.

Por Flipar