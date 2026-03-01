Fonte de fibras e cicatrizante natural: achachairu é fruta da Bolívia

As frutas não se limitam apenas às conhecidas nos mercados brasileiros. Afinal, muitas delas são exóticas e pouco exploradas em determinadas regiões. Algo que acontece com o achachairu, de origem sul-americana, que traz benefícios à saúde, mas ainda não se popularizou no Brasil.

Por Flipar