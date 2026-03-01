Pra quem não viu: Zebra é vista sem listras e com bolinhas

Uma zebra com bolinhas em vez de listras na pele causou muita curiosidade e viralizou recentemente na web. O animal foi visto na Reserva Nacional Maasai Mara, no Quênia, na África.Por Flipar
Especialistas explicaram que a zebra – um filhote – tem uma condição genética rara chamada pseudomelanismo, mutação que causa padrão anormal em sua pelagem.
A surpresa foi grande porque as zebras são caracterizadas justamente pelas listras – a sua principal marca. E as listras cumprem, além do visual, uma série de funções.
As listras são uma forma de confundir predadores, uma camuflagem eficiente em certos momentos, um mecanismo de termorregulação e um recurso para afastar insetos.
Nativas da África do Sul e Central, as zebras habitam as savanas. Mas podem ser vistas em zoológicos do mundo inteiro. E sempre chamam atenção pela beleza da pele. São uma sensação entre as crianças.
Elas sao mamiferos herbívoros da familia equídeos (cavalos, burros, asnos, pôneis). Mas diferentemente de seus parentes mais próximos, cavalos e burros, zebras não são domesticáveis. Quem tentou ficou frustrado.
Foi o caso do zoólogo Lionel Walter Rothschild, que colocou um grupo de zebras para puxar carroças até o Palácio de Buckingham, na Inglaterr do fim do século 19. Não deu certo, pois elas têm temperamento arisco e agressivo. E não se prestam para domesticação.
As zebras, portanto, são animais selvagens. Daí a preocupação quando, recentemente, uma zebra escapou do zoológico na Coreia do Sul e entrou numa área residencial.
Foi na capital Seul. A zebra ficou andando e correndo pelas ruas durante cerca de três horas após sair do Seoul Children’s Grand Park. Às vezes andava lentamente e de repente saía correndo.
O Seoul Children’s Grand Park é um complexo de lazer no bairro de Gwangjin-gu, que tem trilhas, colinas, parque de diversões e o zoológico, onde as zebras estão entre as espécies em exibição.
A zebra que fugiu do zoo se chama Sero, que significa ‘vertical’ em coreano. Foi um susto para quem circulava pelas ruas e, de repente, se via diante de um animal selvagem.
Equipes de resgate foram chamadas para levar a zebra de volta ao zoológico e tiveram que disparar um dardo tranquilizante para que ela ficasse parada
A equipe se manteve a uma certa distância para fazer o disparo em segurança. Após ser atingida pelo dardo, a zebra ficou tonta e os agentes puderam se aproximar.
A zebra, então, caiu sobre a calçada, na esquina, sob efeito do medicamento. E a equipe pôde imobilizá-la para levá-la de volta ao zoológico.
Há três espécies de zebras no mundo: a zebra-da-planície, a zebra-de-grevy (foto) e a zebra-da-montanha.
A de grevy é a maior, com altura de até 1,5m e peso de 450 kg. A da planície (foto) pode medir até 1,3m de altura e pesar 350 kg. E a da montanha é a menor: 1,2m e 270 kg.
Na animação, Marty – personagem de “Madagascar” – é uma zebra das planícies, nativa desde a Etiópia até a África do Sul. Marty ganhou popularidade entre a garotada.
Geralmente, as zebras vivem em grupos chamados de haréns com 1 macho e 6 fêmeas em média. São animais que não costumam andar solitários.
A gestação da zebra dura de 360 a 396 dias. O potro cresce rapidamente, atinge a puberdade aos 22 meses e já pode disputar com outras zebras aos 4 anos de idade.