Regina Casé: atriz é uma das mais populares e queridas do Brasil

Na vida pessoal, Regina Casé teve um relacionamento com Hamilton Vaz Pereira nos anos 1970 e, depois, com Luiz Zerbini, com quem teve a filha Benedita, em 1989, após tratamento de fertilização. Complicações no parto deixaram a filha surda como sequela. Em 1999, se casou com Estevão Ciavatta e, após outro aborto e o diagnóstico de incompatibilidade genética, o casal optou pela adoção, assim, em 2013, eles adotaram Roque Casé Ciavatta.