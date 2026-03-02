Galeria

Fóssil de dinossauro misterioso que pesava menos de 1 kg é encontrado intacto na Argentina

A descoberta é tão significativa que o autor principal, Peter Makovicky, comparou o fóssil à “Pedra de Roseta” da paleontologia, por sua capacidade de decifrar características antes obscuras.

O material foi encontrado em 2014, na área de La Buitrera, região patagônica famosa por preservar fauna de pequeno porte, como serpentes primitivas e mamíferos exóticos.

Análises confirmaram que se tratava de um adulto de quatro anos, pesando menos de um quilo.

A pesquisa também reavaliou fósseis de coleções na América do Norte e na Europa, indicando que os alvarezsaurídeos surgiram antes do que se pensava, ainda na época do supercontinente Pangeia.

