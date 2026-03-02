Flocos, farelo, farinha: benefícios da aveia em diferentes formas e sua origem

Seja em formato de flocos, farelo, farinha ou cereal, a aveia é um alimento extremamente nutritivo e favorece a saúde dos indivíduos prevenindo doenças crônicas. Ela pode ser consumida de forma pura ou associada a outros ingredientes.Por Flipar
A aveia é um género botânico pertencente à família Poaceae, subfamília Pooideae, tribo Aveneae. É composto por aproximadamente 450 espécies, que são cultivadas, como Avena sativa e Avena byzantina.
Para os nutricionistas, a aveia é considerada um cereal muito nutritivo, por possuir cálcio, ferro, proteínas, além de vitaminas, carboidratos e fibras.
A aveia Quaker é um produto da Quaker Oats, que chegou ao Brasil no meio do século XX. A PepsiCo é dona da marca no Brasil.
Este produto é rico em betaglucana, um tipo de fibra solúvel que diminui a absorção de gordura no intestino. Ela reduz os níveis de colesterol “ruim” no sangue e previne o surgimento de doenças cardiovasculares, como infarto, aterosclerose e derrame.
Rica em fibras, a aveia diminui a velocidade de absorção do açúcar dos alimentos, ajudando a controlar os níveis de glicose no sangue. Aumenta, então, a resistência à insulina e diabetes.
Além disso, a aveia também contém avenantramida, um composto bioativo com ação antioxidante e anti-inflamatória. Ele melhora a função do hormônio insulina e ajuda a controlar a glicemia de pessoas que já possuem diabetes.
Outro detalhe é que a aveia ajuda a emagrecer, porque é rica em fibras que diminuem o tempo de digestão dos alimentos e prolonga a saciedade.
Ela é rica em zinco, um mineral com potente ação antioxidante e anti-inflamatória, que participa no desenvolvimento e manutenção das células do sistema imunológico.
Ela participa na cicatrização de feridas e ajuda a diminuir o tempo de gripes e resfriados, pois possui ótimas quantidades de vitamina B1, uma vitamina que fortalece as células do sistema imunológico
A aveia ajuda a manter o bom funcionamento do intestino, porque Ã© rica em fibras insolÃºveis, que facilita a eliminaÃ§Ã£o das fezes e combate a prisÃ£o de ventre.
As fibras da aveia servem de alimento para as bactérias benéficas do intestino. Algo que promove o equilíbrio da flora intestinal e melhora situações, como diarreia e síndrome do intestino irritável.
Esse alimento tem ótimas quantidades de avenantramida, um antioxidante que aumenta a produção de óxido nítrico no organismo, uma substância que promove o relaxamento dos vasos sanguíneos e melhora a circulação de sangue.
Ela também contém ótimas quantidades de triptofano, um aminoácido essencial para a produção de serotonina e melatonina, compostos que regulam o humor e o sono, ajudando na prevenção de depressão, ansiedade e insônia.
Por ser rica em fósforo e magnésio, minerais importantes para a formação e fortalecimento dos ossos, a aveia ajuda na prevenção de situações como osteoporose e fraturas.
Sendo assim, o consumo regular de aveia pode estar relacionado com a diminuição da formação de placas de gorduras (ateroma), que causam doenças cardiovasculares.
Os tipos de aveia diferem pelo processamento e pela textura, e cada um tem suas próprias características. Esse alimento contém compostos bioativos, que influenciam na prevenção e tratamento de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares.
A aveia em flocos é forma mais comum de aveia, que pode ser fina ou grossa. É fácil de cozinhar e pode ser usada em mingau, bolos, biscoitos, entre outros.
Ela em forma de farelo é feita da casca da aveia, sendo uma boa fonte de fibras e beta-glucana, que ajuda a reduzir o colesterol.
A farinha é feita da aveia moída, sendo mais calórica e com menos fibras do que o farelo. Pode ser usada em receitas de pães, bolos, tortas, panquecas, biscoitos, mingau, massas de pizza, entre outras
A aveia em grãos é forma mais pura e integra deste alimento, que pode ser cozido como cereal ou usado em granola.
Além disso, a farinha e os grãos de aveia também podem ser adicionadas a sucos, iogurtes, sopas ou saladas de frutas e no açaí.
Por fim, apesar de ser ligada ao café da manhã, o cereal nutritivo pode ser consumido em diversos momentos ao longo do dia, e de diferentes maneiras, como farelo, flocos ou farinha.