Celebridades e TV

Robbie Williams revela ter Síndrome de Tourette e fala de ansiedade nos palcos

O cantor explicou que seus sintomas não aparecem de forma visível, mas como pensamentos intrusivos e impulsos mentais constantes – um “Tourette interior”. Ele contou sobre crises de ansiedade antes dos shows da  turnê de divulgação do álbum “Britpop.

Por Flipar
Drew de F Fawkes, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Robbie contou que precisa se preparar como um atleta para disfarçar suas dificuldades nos palcos. Sua sinceridade abriu espaço para mais discussões sobre a doença, reforçando a vulnerabilidade de quem é acometido pela síndrome.

Kevin Payravi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

No dia 7 de Junho, aliás, é Dia Nacional da Síndrome de Tourette no Brasil. Trata-se de um transtorno neuropsiquiátrico hereditário caracterizado por diversos tiques físicos e pelo menos um tique vocal. Foi estudado pelo médico francês Gilles de La Tourette (1857-1904), recebendo seu nome.

Domínio público

Foi a Síndrome de Tourette que provocou o afastamento do cantor Lewis Capaldi dos palcos, por exemplo.

Divulgação

Capaldi foi indicado ao Grammy Awards para Canção do Ano e ganhou o Brit Awards de 2020 de música do ano. Ele também ganhou o Brit Awards de melhor artista novo.

Reprodução Instagram

Mas, com apenas 26 anos, anunciou uma pausa na carreira musical, em junho de 2023, para fazer o tratamento. Ele chegou a retornar ao palco após três semanas, mas acabou precisando da ajuda do público para terminar um show em Glastonburry.

Divulgação

Ao perceber que necessitaria de tratamento mais longo, o cantor anunciou a interrupção da carreira, sem prazo determinado. Capaldi só voltou a fazer shows em 2025.

Divulgação

O cantor escocês não é o único do ramo musical a lidar com o transtorno. A americana Billie Eilish já falou da dificuldade de lidar com a Síndrome de Tourette. Entretanto, no caso dela, não foi necessário parar a carreira.

Divulgação

Billie, inclusive, venceu o Oscar de Melhor Canção Original duas vezes. Ela foi premiada por músicas dos filmes 007: Sem Tempo para Morrer e Barbie.

reprodução abc

Billie Eilish chegou a ser filmada apresentando os sintomas do transtorno durante entrevista com David Letterman, no programa “My Next Guest”, e afirmou que é “muito cansativo” viver com a síndrome.

Divulgação

Kurt Cobain, saudoso líder do Nirvana, não chegou a ser diagnosticado oficialmente com a doença, mas no álbum “In Utero” fez a música “Tourette’s” para falar do problema.

Divulgação

Até mesmo o genial compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart apresentava a síndrome, de acordo com estudiosos de sua vida.

Johann Nepomuk della Croce/Wikimedia Commons

A Síndrome de Tourette é um distúrbio neurocomportamental, que causa tiques motores como piscar ou contrair um músculo involuntariamente.

Gerd Altmann pixabay

Tiques vocais, como limpar a garganta e emitir sons ou até palavras completas, também estão entre os sintomas característicos do transtorno.

Divulgação

Especificamente, a Síndrome de Tourette ocorre devido a uma desregulação do circuito mesolímbico, região do cérebro que é responsável pelos pensamentos, emoções e movimentos.

Freepik

O transtorno também pode ter origem genética e, normalmente, tem início ainda na infância.

Tânia Rêgo/Agência Brasil

A doença, geralmente, está associada a outras síndromes, como Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Freepik

Além disso, a Tourette pode provocar ansiedade, síndrome do pânico, fobia social e até depressão, já que as manifestações podem causar constrangimento aos pacientes.

Gerd Altmann pixabay

A rotina de uma pessoa com Síndrome de Tourette foi muito bem documentada pelo próprio Lewis Capaldi no documentário “How I’m Feeling Now”, do catálogo da “Netflix”.

Divulgação

Embora a sÃ­ndrome nÃ£o tenha cura, os sintomas costumam diminuir com o passar dos anos e, em alguns casos, chegam a desaparecer completamente.

Tumisu pixabay

O tratamento psicológico associado a medicamentos antipsicóticos pode reduzir bastante os problemas causados pela Tourette.

Drazen Zigic/Freepik

Veja Mais