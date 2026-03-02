Personalidades que morreram em acidentes rodoviários

Ao longo das décadas, diversas personalidades do Brasil e do mundo perderam a vida em acidentes rodoviários, muitos deles trágicos e inesperados.
Esses episódios marcaram a história e deixaram fãs e admiradores comovidos pela partida precoce de grandes ídolos.
Grace Kelly – Grace Patricia Kelly nasceu em 12 de novembro de 1929, na Filadélfia, EUA. Famosa por filmes como Janela Indiscreta e Ladrão de Casaca, ganhou o Oscar por Amar é Sofrer antes de se tornar Princesa de Mônaco. Em 14 de setembro de 1982, sofreu um derrame enquanto dirigia e perdeu o controle do carro, morrendo em Mônaco aos 52 anos.
Paul Walker – Paul William Walker IV nasceu em 12 de setembro de 1973, em Glendale, EUA. Ficou mundialmente conhecido como Brian O’Conner na franquia Velozes e Furiosos. No dia 30 de novembro de 2013, ele estava no banco do passageiro de um Porsche que bateu em alta velocidade e pegou fogo em Santa Clarita, Estados Unidos, resultando em sua morte aos 40 anos.
Jayne Mansfield – Vera Jayne Palmer nasceu em 19 de abril de 1933, em Bryn Mawr, Estados Unidos. Foi uma bela atriz dos anos 1950, estrelando filmes como The Girl Can’t Help It. Em 29 de junho de 1967, seu carro colidiu com a traseira de um caminhão na Louisiana. Ela tinha 34 anos.
Lisa Lopes – Lisa Nicole Lopes nasceu em 27 de maio de 1971, na Filadélfia, Estados Unidos. Conhecida como “Left Eye”, fez parte do trio TLC, famoso por hits como Waterfalls e No Scrubs. Em 25 de abril de 2002, sofreu um acidente de carro em Honduras enquanto dirigia, sendo arremessada do veículo e falecendo aos 30 anos.
Jackson do Pandeiro – José Gomes Filho nasceu em 31 de agosto de 1919, em Alagoa Grande, Brasil. Foi um dos maiores nomes do forró e do samba, influenciando artistas como Gilberto Gil. Em 10 de julho de 1982, sofreu um acidente de carro em Brasília e morreu dias depois, aos 62 anos.
Claudinho – Cláudio Rodrigues de Mattos nasceu em 14 de julho de 1975, no Rio de Janeiro, Brasil. Formou a dupla Claudinho e Buchecha, um dos maiores sucessos do funk melody dos anos 1990. Em 13 de julho de 2002, morreu aos 26 anos em um acidente de carro na Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro.
Princesa Diana – Diana Frances Spencer nasceu em 1º de julho de 1961, em Sandringham, Reino Unido. Foi Princesa de Gales e uma das figuras mais amadas da realeza britânica. Em 31 de agosto de 1997, morreu aos 36 anos em um acidente de carro no túnel da Ponte de l’Alma, em Paris, enquanto fugia de paparazzi.
Chico Science – Francisco de Assis França nasceu em 13 de março de 1966, em Olinda, Pernambuco. Líder do movimento Manguebeat, foi vocalista da banda Nação Zumbi. Em 2 de fevereiro de 1997, morreu aos 30 anos em um acidente de carro na PE-17, em Recife, quando perdeu o controle do veículo.
João Paulo – João Paulo nasceu em 28 de julho de 1960, em Brotas, no interior de São Paulo . Cantor sertanejo da dupla João Paulo e Daniel, fez sucesso nos anos 1990. Em 12 de setembro de 1997, sofreu um acidente de carro na Rodovia dos Bandeirantes, onde seu carro capotou e pegou fogo, causando sua morte aos 37 anos.
Gonzaguinha – Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior nasceu em 22 de setembro de 1945, no Rio de Janeiro. Filho de Luiz Gonzaga, destacou-se na MPB com músicas como O Que É, O Que É. Em 29 de abril de 1991, morreu aos 45 anos em um acidente de carro em Paraná, enquanto viajava para um show.
Cristiano Araújo – Cristiano Melo Araújo nasceu em 24 de janeiro de 1986, em Goiânia. Foi um cantor sertanejo de grande sucesso, com hits como Maus Bocados. Em 24 de junho de 2015, morreu aos 29 anos em um acidente de carro na BR-153, em Goiás, quando seu veículo capotou.
Leandro Lo – Leandro Pereira do Nascimento Lo nasceu em 11 de maio de 1989, em São Paulo, Brasil. Foi um dos maiores campeões da história do jiu-jitsu. Em 28 de outubro de 2021, morreu aos 32 anos em um acidente de carro em São Paulo, quando seu veículo colidiu violentamente contra um poste.
James Dean – James Byron Dean nasceu em 8 de fevereiro de 1931. Elec
morreu em 30 de setembro de 1955, aos 24 anos, em um acidente de carro na Califórnia. Ele dirigia seu Porsche quando colidiu com outro veículo em uma estrada. A morte precoce transformou Dean em um ícone da rebeldia juvenil e reforçou sua aura de lenda em Hollywood.