Personalidades que morreram em acidentes rodoviários

Gonzaguinha – Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior nasceu em 22 de setembro de 1945, no Rio de Janeiro. Filho de Luiz Gonzaga, destacou-se na MPB com músicas como O Que É, O Que É. Em 29 de abril de 1991, morreu aos 45 anos em um acidente de carro em Paraná, enquanto viajava para um show.