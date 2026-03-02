Livro lista algumas das casas na árvore mais impressionantes do mundo; confira!

Entre galhos, troncos e paisagens de tirar o fôlego, as casas na árvore deixaram de ser apenas lembranças da infância para se tornarem exemplos ousados de arquitetura, design e conexão com a natureza.Por Flipar
Desde o século 1, na Roma Antiga, há relatos de moradias em lugares altos como árvores.
Desde o fim dos anos 1990, arquitetos vêm resgatando esse tipo de construção com o intuito de unir design e consciência ambiental.
Essa tendência é apresentada por Florian Seabeck no livro “Modern Tree Houses”, publicado pela Ta
“Subir nessas estruturas de madeira é como entrar em um conto de fadas […] uma sensação de acolhimento”, diz um trecho do livro.
Algumas parecem ninhos futuristas, outras verdadeiras obras de arte camufladas na floresta — todas, porém, desafiam a lógica tradicional das cidades. Veja a seguir 10 dessas casas exibidas no livro!
Woodnest, de Helen e Hard (Odda, Noruega): Erguida sobre o tronco estreito de um pinheiro, a casa parece sustentada por um único apoio. Acomoda até quatro pessoas e oferece uma banheira com vista privilegiada para o Fiorde de Hardanger
Tenda em árvore da Tree Tents International (Dalarna, Suécia): Feita com estrutura de alumínio, compensado e lona impermeável, essa casa em forma de esfera vermelha foi desenvolvida para se integrar à natureza.
Casa na árvore em Bambu Indah de Ibuku (Bali, Indonésia): Essa casa na árvore, construída quase inteiramente em bambu, tem pisos que se elevam e se transformam em paredes contínuas e um telhado que parece flutuar sobre as copas.
Casa da árvore Loma Mar (Califórnia, Estados Unidos): Projetada por Jay Nelson para seus filhos, essa casa na árvore foi construída em meio às sequóias das montanhas de Biosfera (Harads, Suécia): Uma casa de vidro que parece suspensa entre os troncos e abriga cerca de 350 ninhos, atraindo aves, morcegos e abelhas. A estrutura faz parte do Treehotel, um complexo com diferentes casas na árvore localizado na Lapônia sueca.
Trillium do Awakening Experiencias (Yucatán, México): Inspirada na flor de três pétalas que simboliza harmonia, a estrutura da Trillium utiliza materiais locais como pedra vulcânica e o gesso natural maia conhecido como chukum.
OVNI do monte Qiyun (Monte Qiyun, China): Essa estrutura futurista em formato de disco voador foi instalada no Parque Nacional do Monte Qiyun em 2022. Pensado para receber famílias, conta com varanda panorâmica de 360º.
Bert do Studio Precht (Turnau, Áustria): É descrita por seus criadores como “mais uma árvore do que uma casa”. O projeto tem formato de tronco com ramificações, adota um conceito modular que facilita a montagem e permite adaptações conforme as necessidades do morador.
Pigna do Beltrame Studio (Malborghetto, Itália): Situadas a 1.200 metros de altitude, com vista privilegiada para os Alpes italianos, essa casa foi esculpida em madeira de pinho-abeto e usa princípios de biomimética para se integrar à paisagem natural.