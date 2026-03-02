Estilo de Vida

Livro lista algumas das casas na árvore mais impressionantes do mundo; confira!

Entre galhos, troncos e paisagens de tirar o fôlego, as casas na árvore deixaram de ser apenas lembranças da infância para se tornarem exemplos ousados de arquitetura, design e conexão com a natureza.

Por Flipar
Floris Bronkhorst/Unsplash

Desde o século 1, na Roma Antiga, há relatos de moradias em lugares altos como árvores.

Stefanie Poepken/Unsplash

Desde o fim dos anos 1990, arquitetos vêm resgatando esse tipo de construção com o intuito de unir design e consciência ambiental.

Bernard Hermant/Unsplash

Essa tendência é apresentada por Florian Seabeck no livro “Modern Tree Houses”, publicado pela Ta

Reproduc?a?o/Instagram

“Subir nessas estruturas de madeira é como entrar em um conto de fadas […] uma sensação de acolhimento”, diz um trecho do livro.

ivabalk/Pixabay

Algumas parecem ninhos futuristas, outras verdadeiras obras de arte camufladas na floresta — todas, porém, desafiam a lógica tradicional das cidades. Veja a seguir 10 dessas casas exibidas no livro!

NatureFriend/Pixabay

Woodnest, de Helen e Hard (Odda, Noruega): Erguida sobre o tronco estreito de um pinheiro, a casa parece sustentada por um único apoio. Acomoda até quatro pessoas e oferece uma banheira com vista privilegiada para o Fiorde de Hardanger

Reprodução @_woodnest_

Tenda em árvore da Tree Tents International (Dalarna, Suécia): Feita com estrutura de alumínio, compensado e lona impermeável, essa casa em forma de esfera vermelha foi desenvolvida para se integrar à natureza.

Reprodução @_tree_tents

Casa na árvore em Bambu Indah de Ibuku (Bali, Indonésia): Essa casa na árvore, construída quase inteiramente em bambu, tem pisos que se elevam e se transformam em paredes contínuas e um telhado que parece flutuar sobre as copas.

Reprodução/Instagram

Casa da árvore Loma Mar (Califórnia, Estados Unidos): Projetada por Jay Nelson para seus filhos, essa casa na árvore foi construída em meio às sequóias das montanhas de Biosfera (Harads, Suécia): Uma casa de vidro que parece suspensa entre os troncos e abriga cerca de 350 ninhos, atraindo aves, morcegos e abelhas. A estrutura faz parte do Treehotel, um complexo com diferentes casas na árvore localizado na Lapônia sueca.

Reprodução @treehotel

Trillium do Awakening Experiencias (Yucatán, México): Inspirada na flor de três pétalas que simboliza harmonia, a estrutura da Trillium utiliza materiais locais como pedra vulcânica e o gesso natural maia conhecido como chukum.

Divulgação/Santiago Baravalle

OVNI do monte Qiyun (Monte Qiyun, China): Essa estrutura futurista em formato de disco voador foi instalada no Parque Nacional do Monte Qiyun em 2022. Pensado para receber famílias, conta com varanda panorâmica de 360º.

Divulgação/Zhu Ziye

Bert do Studio Precht (Turnau, Áustria): É descrita por seus criadores como “mais uma árvore do que uma casa”. O projeto tem formato de tronco com ramificações, adota um conceito modular que facilita a montagem e permite adaptações conforme as necessidades do morador.

Divulgação/Tom Klocker

Pigna do Beltrame Studio (Malborghetto, Itália): Situadas a 1.200 metros de altitude, com vista privilegiada para os Alpes italianos, essa casa foi esculpida em madeira de pinho-abeto e usa princípios de biomimética para se integrar à paisagem natural.

Divulgação

