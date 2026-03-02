Livro lista algumas das casas na árvore mais impressionantes do mundo; confira!

Casa da árvore Loma Mar (Califórnia, Estados Unidos): Projetada por Jay Nelson para seus filhos, essa casa na árvore foi construída em meio às sequóias das montanhas de Biosfera (Harads, Suécia): Uma casa de vidro que parece suspensa entre os troncos e abriga cerca de 350 ninhos, atraindo aves, morcegos e abelhas. A estrutura faz parte do Treehotel, um complexo com diferentes casas na árvore localizado na Lapônia sueca.