Ivete Sangalo passa por cirurgia após sofrer fraturas no rosto em acidente doméstico

Internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Ivete explicou que o procedimento foi realizado no domingo (1) e garantiu que está se recuperando bem. Bem-humorada, ela agradeceu o carinho do público e afirmou estar confiante na recuperação. A aparição reforçou a proximidade da cantora com os fãs, que lotaram as redes com mensagens de apoio. Ela disse que “não tá bonito, mas a fofa é simpática”.