Segredos e enigmas: lugares que despertam curiosidade pelo mundo

O planeta abriga lugares que impressionam pela história, pela natureza ou pelas lendas que os cercam. Alguns guardam segredos científicos e arqueológicos; outros, por seu isolamento ou atmosfera enigmática, despertam curiosidade e até temor. Nesta seleção, estão destinos que misturam mistério, proibição e fascínio — verdadeiros enigmas espalhados pelo mundo.

Por Flipar