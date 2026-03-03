Detran detalha regras para transporte de animais de estimação — e moto não é permitida

O Detran do Distrito Federal fez um livro infanto-juvenil que explica a forma correta de transportar animais de estimação nos veículos.Por Flipar
O objetivo é conscientizar os motoristas – contando com o apoio das crianças – sobre uma direção segura que tenha os pets dentro dos carros – algo exigido pela legislação.
A melhor forma é usar uma caixa de transporte onde o animal fica protegido durante a viagem. A caixa deve ser presa ao cinto de segurança.
Mas os cachorros podem usar um cinto espefífico para eles, com coleira peitoral, fixado no cinto de segurança do carro.
Se houver mais de um cachorro no veículo, todos têm que ter a proteção individual com cinto de segurança para impedir que eles ‘voem’ em caso de acidente.
Para os gatos, uma caixa também é aconselhável. E existem até modelos em forma de mochila que facilita o transporte durante caminhadas.
A mochila tem a parte da frente transparente para que o animal tenha a visão livre. E buracos para entrada do ar
E assim como a caixa de transporte, a mochila deve ficar presa ao cinto de segurança para a proteção tanto do animal como das pessoas no veículo.
Em nenhuma hipótese os animais podem ficar soltos no veículo. Eles não podem ficar sem amarras nem no banco da frente nem no banco de trás.
Os pets também não podem viajar no colo das pessoas, muito menos do motorista . O transporte do animal sem proteção é considerado uma infração de trânsito, com uma série de multas previstas pela legislação.
Em caso de infração média – como ocorre com animal solto no banco – gera multa de R$ 130,16 , além de quatro pontos na carteira de habilitação do motorista.
Se o veículo for uma caminhonete e o cachorro estiver solto na caçamba, a multa é mais alta: R$ 195,23. E o motorista leva 5 pontos na carteira, além de retenção do veículo, já que a infração é considerada grave.
Dependendo da situação, se o animal estiver se agitando no carro gerando insegurança ao condutor, o motorista ainda pode ser multado com base no artigo 169 – infração leve, três pontos e multa de R$ 88,38.
No Distrito Federal, o levantamento do Detran regional mostra que em 2021 houve 400 multas por transporte irregular de animais de estimação nos veículos. Em 2022, foram 388 multas.
Em 2023, foram 360 multas pelo artigo 252. E em 2024, de janeiro a setembro, houve 227 infrações, gerando multas e aplicação de pontos em carteiras.
E mais uma informação importante: Levar animal em moto é proibido em qualquer circunstância. O CTB proíbe isso mesmo que os pets estejam em caixas específicas para esse fim. A justificativa é que a fixação do objeto é complicada e a movimentação do animal representa um risco para ele e para o motociclista – inclusive pondo em perigo outras pessoas na rua.