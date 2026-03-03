Entretenimento

Celebridades que têm um pé – ou dois – na cultura árabe

Vários famosos – brasileiros ou estrangeiros – descendem de famílias com origem árabe. E muita gente não sabe. A imigração libanesa, por exemplo, foi forte na América.

Abdullah Shakoor pixabay

A atriz mexicana Salma Hayek tem origem libanesa por parte de pai. Daí o Hayek em seu sobrenome. Ela se chama Salma Hayek Jiménez.

Reprodução do Instagram @salmahayek

O ator canadense-americano Keanu Reeves nasceu em Beirute, capital do Líbano, filho de uma figurinista britânica com um geólogo de origem chinesa.

Reprodução Instagram

No Brasil, o Ceará recebeu levas de imigrantes libaneses. O município de Orós foi um dos mais procurados. O pai do cantor Fagner chegou do Líbano e, com a esposa, teve cinco filhos em Orós. Fagner é o caçula.

Reprodução do Instagram @fagnerraimundo

William Bonner – O jornalista paulista se chama William Bonemer Junior. Seu pai, William, falecido em 2016, e sua mãe, Maria Luisa, morta em 2019, eram filhos de imigrantes libaneses.

Reprodução/Instagram

Malu Mader – A atriz carioca filha de um coronel do Exército brasileiro e de uma assistente social, tem ascendência libanesa.

reprodução instagram

Nanda Costa – A atriz nascida em Paraty, no Sul Fluminense, é neta de uma descendente de libaneses e adora comida árabe. A avó costuma fazer arroz com lentilha que Nanda adora, principalmente se colocar ovo frito em cima.

Reprodução do Instagram @nandacosta

José Simão – O humorista paulista, que também é jornalista, também tem ascendência árabe. E não se importa de fazer piada com os ancestrais. Todo mundo entra na panela.

Reprodução do Instagram @simao.z

Frejat – O cantor, compositor e guitarrista carioca tem origem árabe por parte de pai, o advogado e político José Frejat, que está com 98 anos.

Reprodução do Instagram @frejatoficial

João Bosco – O cantor, compositor e violonista mineiro é filho de libanês. O irmão dele, Tunai, também foi músico e morreu em janeiro de 2020, aos 69 anos.

instagram/@joaoboscoreal

Maurício Mattar – O ator carioca tem origem libanesa e portuguesa. O sobrenome Mattar é muito comum no Líbano.

Reprodução/@mauriciomattar

Tania Khalil – A atriz paulista transformou o sobrenome original Calil em Khalil para a carreira artÃ­stica. Ela Ã© filha de descendentes de sÃ­rios e espanhÃ³is.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram @taniakhallil

Amyr Klink – O navegador paulista tem pai libanês e mãe sueca. Seu nome é Amyr Khan Klink.

Reprodução do Instagram @amyrklink

Tony Kanaan – O piloto baiano campeão de Fórmula Indy, tem um nome que já revela a origem árabe: Antoine Rizkallah Kanaan Filho. Ele é oriundo de família libanesa que segue a Igreja Maronita.

Reprodução do Instagram do @tkanaan

Zagallo – O ex-jogador e ex-treinador alagoano campeão pela Seleção Brasileira, tem sobrenome que revela sua origem. Zagallo vem do árabe al-zagal, que significa “pessoa vigorosa”. Ele morreu em 5/1/2024, aos 92 anos.

Valter Campanato Agência Brasil wikimedia commons

Xandão – O jogador de futebol paulista se chama Alexandre Luiz Reame e tem ascendência argelina. Mas sua dupla cidadania é italiana.

Reprodução do Instagram @xandao4oficial

Ali Kamel – O ex-diretor de jornalismo da TV Globo, carioca, se chama Ali Ahamad Kamel Ali Harfouche. Ele é descendente de sírios.

Divulgação/TV Globo

Beto Carrero – O caubói e empresário paulista, que morreu aos 70 anos deixando um parque temático (Beto Carrero World) em Santa Catarina, era filho de Alexandre Murad. Seu nome verdadeiro era João Batista Sérgio Murad.

Ricardo Stuckert/PR - Wikimédia Commons

Geraldo Alckmin – O político e médico paulista, vice-presidente do Brasil, descende de uma família de imigrantes árabes cuja grafia original do sobrenome era Alkmin, do político mineiro José Maria Alkmin.

Reprodução do Twitter @geraldoalckmin

Arnaldo Jabor – O cineasta, jornalista e escritor carioca, que morreu em fevereiro de 2022, aos 81 anos, era descendente de sírios.

reprodução TV Globo

Michel Temer – O politico paulista é filho de imigrantes libaneses que chegaram ao Brasil na década de 1920 e se estabeleceram no interior paulista.

Reprodução do Instagram @micheltemer

Mouhamed Harfouch – O ator carioca tem um nome que escancara a origem árabe. Sua ascendência síria é por parte de pai. Já a mãe tem ancestrais portugueses.

Reprodução do Instagram do @mouhamedh

Guilherme Karam – O ator carioca morreu aos 58 anos, vítima de uma doença degenerativa. Seu sobrenome Karam é muito comum no Líbano.

Reprodução de Foto: TV Globo / Gianne Carvalho

Sabrina Sato – A atriz e apresentadora paulista tem ascendência libanesa e japonesa. É filha do empresário Omar Rahal, filho de libanês, e da psicóloga Kika Sato Rahal, filha de japoneses.

Reprodução do Instagram @sabrinasato

